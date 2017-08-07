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Рапана. Фото пресс-службы АзНИИРХ

«Нелегалов» южных морей внесут в базу данных

Специалисты АзНИИРХ намерены собрать и систематизировать информацию об инвазивных гидробионтах Азовского и Черного морей. Ученые отмечают опасность «незваных гостей» для местных экосистем.

Инвазивными называют те биологические виды, которые распространились за пределы обычной среды обитания в результате деятельности человека и стали угрожать биологическому разнообразию и устойчивости экосистем.

Сейчас практически все океаны, моря и крупные реки земного шара подвержены инвазиям животных и растений. В качестве примера АзНИИРХ привел негативные последствия вселения в Черное и Азовское моря рапаны – хищного брюхоногого моллюска, полностью уничтожившего устричные банки и значительно сокративших численность мидий.

Проникновение гребневика мнемиопсиса в Азовское и Черное моря нанесло огромный ущерб рыбному промыслу. Толерантный к низкой солености и температуре воды гребневик активно поедает зоопланктон и икру рыб. Частично решению проблемы способствовало вселение еще одного инвазивного вида — хищного гребневика берое, уничтожающего мнемиопсиса, однако популяция зоопланктона так и не восстановилась до первоначального уровня.

В последние годы в связи с интенсификацией морских и речных перевозок новые виды стали чаще появляться в южных морях России. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, за последние 5-6 лет в Азовском море и реке Дон обнаружены несколько инвазивных видов морских и пресноводных водорослей, червей, моллюсков, актиний.

Поскольку вселенцы способны коренным образом повлиять на функционирование экосистем, а в конечном счете и на запасы водных биологических ресурсов, принято решение создать специальную базу данных. В ней будут отражены особенности биологии, экологии новых видов, установлена степень опасности вселенцев для местных флоры и фауны, отражена интенсивность расселения «пришельцев» по водоемам.

Fishnews

  • Рапана. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Гребневик мнемиопсис. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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