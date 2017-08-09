09 августа 2017 года

ВАРПЭ предлагает уточнить правовую основу электронной ветсертификации

В ВАРПЭ подготовили итоговый протокол отраслевой конференции, которая была организована всероссийским объединением 27 июля на Сахалине. Документ, сформированный на основании выступлений участников и письменных замечаний, содержит всесторонний анализ правовых и организационных проблем, которые нужно решить до 1 января 2018 г.

Проблемы, связанные с введением обязательной электронной ветсертификации, рассматривались на масштабной конференции, которую ВАРПЭ провела в Южно-Сахалинске при поддержке правительства Сахалинской области и ассоциации рыбаков Сахалина.

Как показало обсуждение, вопросов по оформлению ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде остается немало. В итоговом протоколе участники конференции отметили недостаточную готовность информационной системы «Меркурий» к переводу предприятий рыбной отрасли на электронную сертификацию. Причина – не в полной мере отражена специфика морского промысла и переработки.

В то же время подчеркивается, что предприятия, занимающиеся добычей и переработкой водных биоресурсов, готовы к переходу на «электронку», к подключению промысловых судов к автоматической системе оформления ветсертификатов на основании электронного промыслового журнала (ЭПЖ).

Подстроить систему под «прибрежку»

На конференции не единожды поднимались вопросы, которые волнуют предприятия, добывающие лосось. Президент ВАРПЭ Герман Зверев представил презентацию, посвященную тому, насколько важно подстроить новую систему получения ВСД к особенностям прибрежного лова водных биоресурсов, промысла тихоокеанских лососей.

В итоге, сообщает корреспондент Fishnews, участники конференции рекомендовали Россельхознадзору поработать над тем, чтобы привести в соответствие с законодательством систему «ВетИС» и усовершенствовать систему «Меркурий». Для этого, считают эксперты, нужно подготовить особый порядок адаптации «Меркурия» при внедрении электронной ветсертификации в условиях прибрежного рыболовства и добычи лосося в отдаленных районах.

Замруководителя Россельхознадзора Николай Власов заявил на конференции о возможности создания карты «слепых зон», где нет интернет-связи. По итогам обсуждения ветеринарному ведомству и Росрыболовству предложено подготовить и утвердить по регионам перечни удаленных от сетей связи местностей, в которых бизнес освобожден от обязательной электронной ветсертификации. К работе рекомендовано привлечь предпринимательское сообщество и региональные власти.

Привязать оформление к местам сдачи улова

Руководитель ассоциации рыбаков Сахалина Максим Козлов выступил за то, чтобы привязать получение электронных ветеринарных сертификатов и ведение электронного промжурнала к местам сдачи уловов. Россельхознадзору и Росрыболовству предлагается нормативно закрепить порядок такого оформления. При этом рекомендовано исключить обязательное оформление ЭВС на уловы водных биоресурсов, добытых маломерными судами и на рыбопромысловых участках и доставляемых в пункты приема в живом или охлажденном виде.

Еще одна задача, на важность которой указали эксперты, учесть в системе «Меркурий» специфику оформления документов на уловы ВБР при их перегрузке на транспортные суда, перегрузке в морских портах передаче на складское хранение и перевозке.

Организовать учебу для предприятий

Планируется, что Россельхознадзор и Росрыболовство в августе-сентябре организуют в прибрежных регионах обучение для специалистов предприятий – чтобы они могли работать в «Меркурии». ВАРПЭ выразила всемерную поддержку такой идее.

Также предполагается, что всероссийская ассоциация обобщит данные об издержках, которые потребуются от рыбодобывающих предприятий при внедрении электронной ветеринарной сертификации: на конференции Герман Зверев призвал компании оцифровать расходы, чтобы четко понимать, к чему готовиться.

Fishnews