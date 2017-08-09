09 августа 2017 года

ФАС поставили новую задачу по картелям

Глава государства Владимир Путин подписал новые поручения по выявлению и пресечению деятельности картелей. В частности, правительство должно подготовить соответствующие законы, а ФАС и силовые ведомства – разработать межведомственную программу.

Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по осуществлению первоочередных мер, направленных на выявление и пресечение деятельности картелей, сообщили Fishnews в пресс-службе Кремля. Так, Правительство РФ должно обеспечить подготовку и внесение в Госдуму федеральных законов, направленных на своевременное выявление и пресечение деятельности картелей, а также на ужесточение уголовной и административной ответственности за такую деятельность. Также кабмину поручено принять меры по совершенствованию информационного, в том числе электронного, взаимодействия антимонопольных органов с заинтересованными федеральными ведомствами и хозяйствующими субъектами для оперативного реагирования на нарушения законодательства, связанные с заключением антиконкурентных соглашений. Ответственным назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, срок – до 1 октября текущего года.

Кроме того, Федеральной антимонопольной службе совместно с Министерством внутренних дел, ФСБ, Следственным комитетом и при участии Генпрокуратуры нужно разработать межведомственную программу мер по выявлению и пресечению деятельности картелей. При необходимости - создать соответствующий межведомственный координационный орган.

Ответственные - руководитель ФАС Игорь Артемьев, глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Юрий Чайка. Срок исполнения поручения также определен до 1 октября 2017 г.

Напомним, что ранее ФАС неоднократно заявляла об обилии картелей в рыбном хозяйстве. По мнению Игоря Артемьева, именно это, в частности, приводит к неоправданному удорожанию рыбопродукции для конечного потребителя.

Глава антимонопольной службы поднимал тему картелей и на заседании президиума Госсовета в октябре 2015 г. По итогам встречи Владимир Путин поручил ФАС, Росрыболовству, ФСБ, МВД, ФТС, Росфинмониторингу на постоянной основе «обеспечить проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление и пресечение картельных сговоров в сфере рыбохозяйственного комплекса, в том числе в отношении профильных ассоциаций, а также в сфере торговли водными биологическими ресурсами».

Fishnews