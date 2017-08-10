10 августа 2017 года

На анчоуса возлагают большие надежды

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что мировая добыча мелких пелагических видов в 2017 г. увеличится на 7% к уровню прошлого года. Главной причиной роста названы высокие уловы перуанского анчоуса.

Также ожидается увеличение добычи атлантической скумбрии и сельди – в целом на 4% больше показателя 2016 г., говорится в докладе ФАО. Отмечается, что это может создать некоторое давление на рыбные цены, однако сильно упасть они не должны. Большее влияние на колебание цен на рыбном рынке, по мнению специалистов организации, может оказать изменение курсов национальных валют, сообщает корреспондент Fishnews.

Уловы перуанского анчоуса сильно выросли благодаря тому, что перестал действовать феномен Эль-Ниньо. Первый сезон добычи в северо-центральной промысловой зоне Перу завершился 31 июля. Рыбаки выбрали 85% от запланированной квоты в 2,8 млн тонн. Большие уловы уже повлияли на мировые цены рыбной муки в первом полугодии.

Между тем шотландский министр рыболовства Фергус Эвинг решил «придержать» 12% квоты на вылов скумбрии в 2017 г., проанализировав поступление уловов в порты королевства. По его мнению, большая часть уловов скумбрии из шотландских вод поступает за рубеж, что идет вразрез с намерениями правительства. Норвегия уже назвала данную меру протекционистской, так как Осло заинтересован в поступлении сырья на собственные рыбоперерабатывающие предприятия.

В Перу министр производства Бруно Гуффра установил квоту на добычу ставриды на 2017 г. в размере 100 тыс. тонн - на 7,5% больше, чем годом ранее. В то же время в Чили увеличили лимит по этой рыбе всего на 1% - до 300 тыс. тонн. В ФАО отметили, что большая часть ставриды в Перу сразу поступает на стол потребителя, в то время как в Чили она перерабатывается в филе и замораживается, а отходы в основном идут на муку.

Новая Зеландия ежегодно добывает около 36 – 50 тыс. тонн ставриды. Около половины уловов отправляется на японский рынок, где предпочитают покупать крупную рыбу. В этом году цены в Японии выросли на 15% в основном в связи с малыми объемами поставок.

В 2017 г. продолжился спор вокруг квот на пелагические виды, которые Фарерские острова опять установили для себя в одностороннем порядке. Так, фарерцы определили свой лимит по весенне-нерестующей сельди в 125 597 тонн, что составляет 19,4% от общей квоты. Квоту на добычу северной путассу островной регион выписал себе в 476 902 тонны. Норвежские рыболовные ассоциации протестуют против такого решения и заявляют, что такие действия Фарер вредят устойчивому долгосрочному использованию ресурсов.

В начале января норвежский промысел сельди шел очень хорошо, говорится в докладе ФАО. Только за первую неделю уловы составили 17,3 тыс. тонн. По информации Директората рыболовства Норвегии, рыбаков даже пришлось предупредить об опасности разрыва сетей от слишком большой добычи.

Такой вылов, хоть и с высоким содержанием мелкой рыбы, повлиял на цены на сельдь в начале года. Ее минимальная стоимость в Норвегии в 2017 г. уже снижалась несколько раз.

Норвежский промысел мойвы в начале года был хорошим, хоть и отличался по районам. Цены на эту рыбу оставались высокими. По словам рыбаков, мойва в нынешнем году большого размера и качественная.

Общая квота на добычу мойвы в Исландии была увеличена на 57 тыс. тонн - до 299 тыс. тонн. Квота самой Исландии составляет 196 тыс. тонн, Норвегии – 40 тыс. тонн. При этом в Баренцевом море мойву решено не добывать.

Fishnews