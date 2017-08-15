15 августа 2017 года

Сергей Сенников: Новые правила оздоровят систему аукционов

Вступили в силу изменения, внесенные в методику расчета начальной цены на аукционах по продаже долей квот вылова в районах действия международных договоров. Новая формула позволит более обоснованно определять плату, а значит, обеспечить доступ российских рыбаков в важные для развития отечественного промысла районы, считает представитель группы «НОРЕБО» Сергей Сенников.

Суда холдинга, напомним, осуществляют промысел в районах действия международных договоров. Ранее рыбаки столкнулись с проблемой завышенной стоимости лотов. Однако теперь Минсельхоз внес поправки в методику, которая используется при организации аукционов по продаже долей квот добычи в районах действия международных договоров. Меняется формула определения минимального размера платы, применяемого для расчета начальной цены лота. Теперь будет учитываться коэффициент удаленности района действия международного договора. Кроме того, предусмотрены новые принципы определения коэффициента рентабельности для расчета минимального размера платы.

«На мой взгляд, эти изменения позволят сделать начальную цену более обоснованной. Ведь ранее с этим возникла проблема: например, на торгах по распределению долей квот добычи ставриды в южной части Тихого океана. Стартовая цена оказалась за гранью какой-либо возможной рентабельности промысла в ЮТО. Теперь, надеемся, таких случаев удастся избежать и ресурсы в перспективных для отечественного рыболовства районах будут успешно распределяться», – заявил Сергей Сенников.

Еще одни изменения, которые, полагает собеседник Fishnews, позволяют оздоровить аукционную систему, были внесены в правила проведения торгов по долям квот в 2015 г. Тогда Правительство РФ предусмотрело, как быть в ситуации, когда победитель уклонился от заключения договора и (или) отказался от доплаты. Организатор аукциона получил возможность обратиться в суд с требованием к победителю о возмещении убытков и предложить заключить такой договор участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене. «Думаю, это поможет охладить пыл недобросовестных компаний, которые взвинчивают цены, побеждают на торгах, а потом уклоняются от заключения договора, в результате чего аукцион проходит безрезультатно», – прокомментировал представитель группы «НОРЕБО».

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