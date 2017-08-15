16 августа 2017 года

Рыбе уделят больше места на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья в сентябре, будет представлен объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции увеличится вдвое – до 120 квадратных метров.

Напомним, третий Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 6-7 сентября. Главная цель мероприятия – содействие ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в АТР. На форум приглашены делегации из ведущих рыболовных стран мира, включая глав отраслевых ведомств и представителей бизнес-сообщества. В мероприятиях деловой программы форума примет участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Центральное место экспозиции ВЭФ займет объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, площадь экспозиции увеличится вдвое по сравнению с прошлым годом – до 120 м2. Особый акцент планируется сделать на формировании инвестиционной привлекательности рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока, перспективных бизнес-моделях глобальной рыбной индустрии, инвестиционных возможностях смежных отраслей.

Одним из ключевых событий стенда станут биржевые торги рыбной продукцией, которые будут транслироваться на мультимедийных экранах. Информация о компаниях-продавцах, лотах, правилах проведения торгов и их итогах будет представлена на русском и английском языках. Ожидается, что на бирже разместят предложения около 30 предприятий. Любая компания, присутствующая на ВЭФ, как российская, так и зарубежная, сможет зарегистрироваться и принять участие в качестве покупателя.

На стенде будут располагаться презентационная и интерактивная экспозиции Росрыболовства, зона презентации крупнейших перспективных инвестиционных проектов. Также там представят действующие проекты рыбопромысловых компаний и предприятий смежных отраслей. Кроме того, на стенде предусмотрят открытую зону для переговоров и деловых встреч.

В выставке на ВЭФ-2017 примут участие ведущие российские предприятия, в том числе ООО «Антей», ООО «Диомидовский рыбный порт», ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства», ПАО «Океанрыбфлот», ПАО «Преображенская база тралового флота», ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Русская рыбопромышленная компания», ООО «Сигма Марин Технолоджи», группа «НОРЕБО».

Fishnews