17 августа 2017 года

Камчатка определилась с проектами на ВЭФ

На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.

Камчатский край продолжает подготовку к III Восточному экономическому форуму, который пройдет 6-7 сентября во Владивостоке. Региональный отбор на ВЭФ прошли три проекта, имеющие высокую степень проработки: готовые бизнес-планы, финансовую модель и все необходимые документы, рассказала руководитель краевого агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова. Инициаторы этих проектов получат не только бесплатную аккредитацию на форум, но возможность презентовать свой проект на специальных площадках, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки.

«Из 12 заявок, поступивших от инициаторов инвестиционных проектов, региональный отбор прошли три. Это проект резидента свободного порта – компании «Терминал «Сероглазка» – по созданию в Петропавловске-Камчатском порта-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов. А также два проекта в рыбохозяйственном комплексе – создание производства по глубокой переработке морских биоресурсов в столице Камчатки и строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в поселке Ивашка Карагинского района», – сказала Оксана Герасимова.

Руководитель агентства отметила, что презентация инвестиционных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, является одним из элементов деловой программы ВЭФ. Она включает пленарные сессии, круглые столы, отраслевые дискуссии по разным направлениям.

«На мероприятиях форума будут подниматься вопросы, которые касаются мер поддержки предпринимательства, государственного регулирования, специальных режимов, созданных на территории Дальнего Востока, и другие важные темы», – обратила внимание Оксана Герасимова.

Она также отметила, что на площадках Восточного экономического форума будут представлены макеты территории опережающего развития «Камчатка» и Международного терминала в аэропорту «Петропавловск-Камчатский» (Елизово). Кроме того, по словам главы агентства, некоторые предприятия региона заявились для участия в ВЭФ самостоятельно.

Справочно: Проект «Создание порта-хаба по комплексному обслуживанию рыбопромысловых судов и организации перевалки рефрижераторных и сухих контейнерных грузов (строительство складской инфраструктуры)». Инициатор – ООО «Терминал «Сероглазка». Объем инвестиций – 876,1 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 59. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.

Проект «Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов». Инициатор – ООО «Камчаттралфлот». Объем инвестиций – 1 350,6 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 150. Место реализации – город Петропавловск-Камчатский.

Проект «Строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода в п. Ивашка Карагинского района Камчатского края». Инициатор – ООО РПЗ «Максимовский». Объем инвестиций – 1 088,18 млн рублей. Количество создаваемых рабочих мест – 345. Место реализации – поселок Ивашка Карагинского района.

Fishnews