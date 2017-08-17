Рыбаки-ветераны побывают на питерском форуме

17 августа 2017 года
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
На Восточном экономическом форуме, который пройдет в столице Приморья в сентябре, будет представлен объединенный стенд рыбопромышленников и Росрыболовства. По сравнению с прошлым годом, площадь экспозиции увеличится вдвое – до 120 квадратных метров.
15 августа 2017 года
Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.
17 августа 2017 года
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
Глава правительства Дмитрий Медведев посетит Сахалинскую область. Планируется, что 22 августа премьер-министр проведет совещание по вопросам рыбоперерабатывающей отрасли.
Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев обратился к президенту с предложением плавно повысить ставки тарифов на пользование государственной инфраструктурой в портах. Сейчас стивидоры платят недостаточно, считает руководитель ФАС.
В Ленинградской области после реконструкции открылось предприятие по выращиванию клариевого сома в системе замкнутого водоснабжения. Регион собирается увеличить производство этой рыбы с 45 до 80 тонн в год.
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил представить предложения по порядку очистки водных объектов от затонувших плавательных средств с их последующей утилизацией. Инициативы должны поступить до ноября.
По мнению Федеральной антимонопольной службы, устранение административных барьеров приведет к снижению себестоимости рыбной продукции. Новые предложения по ограничению роста цен на рыбу направлены в администрацию президента.
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал ведомствам поручения по сохранению и рациональному использованию Волги. В числе задач – финансирование приоритетного проекта по оздоровлению реки и увеличение численности инспекторов рыбоохраны.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам завершить согласование законопроекта, позволяющего заменять возмещение ущерба, нанесенного водным биоресурсам, в натуральной форме денежной компенсацией.