17 августа 2017 года

Рыбаки-ветераны побывают на питерском форуме

Заслуженные профессионалы отрасли с Дальнего Востока примут участие в Международном рыбопромышленном форуме и посетят выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Делегацию возглавит президент компании «Антей» Иван Михнов, в ее состав войдут экс-президент холдинговой компании «Дальморепродукт» Юрий Диденко и другие заслуженные профессионалы: штурманы, капитаны, производственники, кадровики, финансисты; работники компаний «Дальрыба», «Дальморепродукт», Министерства рыбного хозяйства СССР.

Идею этой поездки обсудили в июле генеральный директор ООО «Антей» Андрей Поломарь и заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук на питерском заводе «Пелла» в ходе церемонии подписания контракта на строительство специализированного краболовного судна. Финансовую и организационную сторону вопроса взяла на себя компания «Антей».

Как рассказал корреспонденту Fishnews советник президента ООО «Антей» Владислав Седякин (также будущий участник делегации), ветераны воспринимают поездку и как награду за заслуги, и как возможность узнать о новых тенденциях.

«Мы всю жизнь посвятили рыбному хозяйству, поэтому даже на пенсии следим за нововведениями, за новыми идеями и новыми шагам по стимулированию развития отрасли, – отметил он. – Нам интересно будет услышать на форуме и о достижениях, и о новых орудиях лова, и о новых способах промысла. К тому же кроме пленарных заседаний там будет работать еще и выставка, на которой можно будет ознакомиться с широчайшим ассортиментом рыбной продукции, выпускаемой в настоящее время».

Fishnews