18 августа 2017 года

Браконьерскую рыбалку на Камчатке закрыли со стрельбой

В Камчатском крае полицейский ранил браконьера, который пытался скрыться и уничтожить вещественные доказательства, сообщают в краевом УМВД. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел 8 августа в Елизовском районе. Полицейские, проводившие рейд в рамках операции «Путина – 2017», застали группу граждан на берегу реки Быстрая. Они нелегально добывали и потрошили рыбу ценных лососевых пород.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по Камчатскому краю, один из мужчин попытался скрыться и уничтожить вещественные доказательства. После этого полицейский применил оружие, гражданин получил огнестрельное ранение.

Правоохранители вызвали скорую помощь и доложили об инциденте в дежурную часть. Раненый был госпитализирован в районную больницу.

Начальник управления назначил служебную проверку. Проверка также проводится по факту незаконной добычи лосося и икры.

Fishnews