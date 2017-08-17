Браконьерскую рыбалку на Камчатке закрыли со стрельбой

17 августа 2017 года
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.
15 августа 2017 года
Первая группа ученых – специалистов Дальрыбвтуза отправилась в Хабаровский край для изучения современного состояния промысла лососей в русле Амура и Амурском лимане и разработки конструкций альтернативных орудий лова. Работы ведутся в рамках сотрудничества с рыбацкой общественностью края.
18 августа 2017 года
Нынешняя неделя запомнился нам вопросами по опломбировке технических средств контроля, поручением премьер-министра по компенсации ущерба водным биоресурсам и передачей судна для исследований на озере Ильмень.
По оценке Росрыболовства, компаниям, претендующим на получение инвестквот на Северном бассейне, придется участвовать в аукционе на понижение. Схожая ситуация складывается с квотами под строительство береговых заводов на Дальнем Востоке.
Минобрнауки утвердило новые стандарты для высшего образования в области промышленного рыболовства и аквакультуры. В документах, в частности, определены и профстандарты для выпускников.
Экологические аспекты мирового рыболовства и перспективы перехода к устойчивой эксплуатации рыбных ресурсов – одна из центральных тем рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, куда приглашены зарубежные эксперты и представители международных организаций.
До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.
В Красноярском крае на Енисее в ходе совместных рейдов транспортной полиции и рыбинспекторов из нелегального оборота изъято более 130 кг осетровых. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
По мнению организаторов, международный рыбопромышленный форум в Санкт-Петербурге станет уникальной коммуникационной площадкой для встречи представителей мировых рыболовных держав и обсуждения глобальных вызовов, стоящих перед отраслью.
С 12 августа действует запрет на добычу горбуши в сахалинском заливе Терпения. Заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул необходимость усиления контроля за соблюдением ограничений, чтобы на место легальных рыбаков не пришли браконьеры.
В Москве прошел второй раунд российско-японских переговоров по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Стороны обсудили список возможных первоочередных проектов.
Власти Тайваня сообщают о своих усилиях в борьбе с ННН-промыслом. Местные чиновники пытаются добиться вывода из составленного в Евросоюзе списка стран, недостаточно противодействующих браконьерству.