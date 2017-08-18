Схрон с икрой нашли пограничники на Камчатке

18 августа 2017 года
В Камчатском крае полицейский ранил браконьера, который пытался скрыться и уничтожить вещественные доказательства, сообщают в краевом УМВД. Пострадавший госпитализирован.
17 августа 2017 года
На северо-востоке Сахалина пограничники обнаружили рыбацкий стан для незаконной добычи лососевых и заготовки икры в промышленных масштабах. Задержаны двое граждан РФ.
На Восточном экономическом форуме Камчатский край представит проекты в области логистики и рыбохозяйственного комплекса. Это создание порта-хаба, производства по глубокой переработке морских биоресурсов и высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода.
В этом году в воспроизводстве омуля будут задействованы три байкальских рыборазводных завода Федерального агентства по рыболовству. Объемы инкубации икры планируется увеличить почти в 7 раз по сравнению с прошлым годом.
16 августа 2017 года
Руководитель Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин в рамках поездки на Дальний Восток в конце августа – сентябре проведет встречи с рыбопромышленниками и представителями отраслевых ассоциаций.
Рабочая встреча с представителями рыбопромышленных предприятий Камчатки и организаций-перевозчиков прошла в Камчатской таможне. Рассматривалось, в частности, оформление морских судов, которые ремонтировались за рубежом.
22 августа 2017 года
Строительство траулера-свежьевика по заказу мурманских прибрежников позволит специалистам завода «Вымпел» укрепить компетенции в сфере рыбопромыслового флота и на деле показать возможности российских верфей.
В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.
Китайские торговцы протестуют против запрета на импорт северокорейских морепродуктов, сообщает Associated Press. По данным информагентства, в Хуньчуне недовольные даже однажды выходили на улицы с плакатами.
В ТИНРО-Центре проанализировали ход лососевой путины в Хабаровском крае. В институте считают, что прогноз тенденций, в соответствии с которым меняются запасы, был сделан верно.
О возможностях отечественных и зарубежных производителей рыбоперерабатывающего оборудования предложили поговорить на Международном рыбопромышленном форуме. С инициативой организовать такой круглый стол в Росрыболовство обратились представители рыбной и машиностроительной отраслей.
Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Около 400 представителей из 18 стран ожидаются на сессии Международной организации по морским наукам в северной части Тихого океана (PICES, ПИКЕС). Масштабное мероприятие будет проходить с 22 сентября по 1 октября во Владивостоке.
Рыбоводные участки смогут получить предприятия, желающие заниматься пастбищной аквакультурой в Башкирии. Начальные цены предметов аукциона составляют от 8 тыс. до 332,56 тыс. рублей.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.