21 августа 2017 года

Схрон с икрой нашли пограничники на Камчатке

Сотрудники Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району обнаружили очередной схрон с икорной продукцией. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в сумму порядка 2,5 млн рублей.

Тайник пограничники нашли в прибрежной полосе, в Кроноцком заливе: в схроне находилось 25 контейнеров по 27 кг с икрой, не отвечающей требованиям безопасности.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, общий вес продукции составил 675 кг. В настоящее время устанавливаются личности владельцев икры.

Fishnews