23 августа 2017 года

Лидеры отрасли присоединяются к биржевому проекту на ВЭФ

Рыбопромышленные компании приглашают к участию в биржевых сессиях, которые будут транслироваться на стенде Росрыболовства в дни Восточного экономического форума. В проекте уже подтвердили участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6–7 сентября. Одной из центральных тем мероприятия станет инвестиционная привлекательность рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока. Актуальные вопросы рыбной отрасли планируется рассмотреть на тематических сессиях. В мероприятиях деловой программы форума примет участие заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Вниманию участников и гостей форума Федерального агентства по рыболовству и рыбопромышленников площадью порядка 120 кв. метров. На стенде разместятся презентационная и интерактивная экспозиции Росрыболовства, будут представлены перспективные инвестпроекты, проекты рыбопромышленных компаний и предприятий смежных отраслей.

Кроме того, все дни работы форума на мультимедийных экранах объединенного стенда Росрыболовства будут транслироваться биржевые торги рыбной продукцией. В проекте уже подтвердили свое участие такие крупные предприятия, как «Русская рыбопромышленная компания», «Океанрыбфлот», НБАМР, сообщает корреспондент Fishnews.

В настоящее время продолжается подготовка предстоящих торгов: ведутся переговоры с рыбопромышленными компаниями, организаторы торгов оказывают уже заявившимся участникам информационную поддержку по оформлению необходимой документации. «В соответствии с действующим законодательством, электронная биржа выступает гарантом сделок и качества выставляемой на торги продукции, поэтому компаниям-продавцам важно успеть заранее подать необходимые документы», – уточнили в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Fishnews