23 августа 2017 года

Росрыболовство видит приоритеты в портах

Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

О том, какие приоритеты Федеральное агентство по рыболовству видит в плане встречи рыбы на берегу, глава ведомства Илья Шестаков рассказал на совещании, которое провел в Сахалинской области премьер-министр Дмитрий Медведев.

Необходимо, чтобы инфраструктура была способна предложить качественный сервис по хранению и дистрибуции готовой продукции, подчеркнул руководитель Росрыболовства.

«По результатам 2016 года объем перевалки рыбной продукции через российские порты превысил 1,5 млн тонн. Объем поставок увеличился и по железной дороге во внутригосударственном сообщении и составил около 670 тыс. тонн», – рассказал Илья Шестаков.

Он отметил, что совместно с РЖД в 2016 г. проводилась работа по оптимизации схем доставки рыбных товаров. Введены в пользование восемь новых скорых поездов со сроками доставки в ЦФО со станций отправления на Дальнем Востоке в течение семи-восьми дней, заявил глава ведомства.

В части управления объектами портовой инфраструктуры в течение последних лет была выстроена и внедрена система договорных отношений, согласно которым практически все ключевые объекты гидротехнических сооружений федеральной собственности переданы арендаторам.

«Но что самое важное: мы в договоры аренды включили инвестиционные обязательства по капитальному ремонту и развитию портовой инфраструктуры», – обратил внимание Илья Шестаков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, стратегически важным с точки зрения развития и привлечения инвестиций глава агентства назвал развитие холодильных мощностей. «У нас их недостаточно. И конечно, строительство новых, современных холодильных мощностей даст возможность осуществлять хранение у себя, а не за рубежом, в странах Азиатско-Тихоокеанского региона», – подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что сейчас «в разработке находится два крупных проекта по строительству холодильников в портах Дальневосточного бассейна совокупной емкостью хранения 60 тыс. тонн, что примерно равно 80% существующих мощностей холодильных складов на Дальнем Востоке».

«Также мы самостоятельно осуществляем развитие отдельных вверенных объектов. В настоящее время ведется реконструкция причальных стенок нового терминала в порту Петропавловска-Камчатского. Проект включает в себя новые холодильные мощности и площадку для рефконтейнеров», – сказал глава ведомства.

Он также отметил, что важно создание не только инфраструктуры по перевалке и хранению рыбной продукции, а в целом центров по комплексному обслуживанию рыбацких судов. Напомним, что в нынешнем году Минсельхоз утвердил Стратегию развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота.

Fishnews