24 августа 2017 года

На промысле сохраняется положительная динамика

Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.

К 23 августа российские рыбаки добыли почти 3,3 млн тонн – на 1,5% выше уровня прошлого года. Ход и организацию промысла обсудили на оперативном совещании, которое в режиме видеоконференции с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

В Дальневосточном бассейне выловлено 2 млн 237 тонн, что на 3,7 тыс. тонн превышает уровень прошлого года. На промысле минтая освоен 1 млн 338 тонн. Вылов тихоокеанских лососей составил почти 278 тыс. тонн, что выше показателя аналогичного нечетного года на 33%, вылов перспективных объектов промысла – скумбрии, дальневосточной сардины (иваси), сайры - достиг 4,8 тыс. тонн.

Промысел в Северном бассейне демонстрирует положительную динамику, объем добычи вырос по сравнению с прошлым годом на 16,2 тыс. тонн – до 413,8 тыс. тонн. Трески поймано 305,3 тыс. тонн (+22,7 тыс. тонн к уровню 2016 г.). Вылов пикши уступает показателю на 23 августа прошлого года на 9,7 тыс. тонн и составляет 75,6 тыс. тонн.

В Западном бассейне объем освоенных ВБР составил 52,1 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 0,1 тыс. тонн. На промысле шпрота добыто на 3,8 тыс. тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года, - 30,4 тыс. тонн. Вылов балтийской сельди сократился на 2,6 тыс. тонн – до 15,1 тыс. тонн.

В Азово-Черноморском бассейне выловлено 55 тыс. тонн, показатель уступает прошлогоднему на 13 тыс. тонн. Растет вылов хамсы (+ 2,4 тыс. тонн), всего добыто 27,5 тыс. тонн. Освоение тюльки снизилось на 2 тыс. тонн – до 5,3 тыс. тонн.

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов водных биоресурсов вырос по сравнению с показателем на 23 августа 2016 г. на 1,9 тыс. тонн и составил 36,7 тыс. тонн. На промысле кильки добыто 0,7 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 0,5 тыс. тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 17,6 тыс. тонн больше, чем на 23 августа 2016 г., – 286,1 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи вырос на 24,7 тыс. тонн и достиг 193,7 тыс. тонн.

По оперативной информации управления флота, портов и мониторинга Росрыболовства, по состоянию на 20 августа промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе РФ осуществляло 616 судов, основная часть флота сосредоточена в Дальневосточном бассейне (495 судов) и Северном (89 судов). Под флагом иностранных государств в ИЭЗ России сейчас работают 158 судов (Япония, Южная Корея, Китай, Фарерские острова).

100 российских судов ведут добычу за пределами экономзоны РФ, в том числе 83 судна – в зонах иностранных государств и 29 – в открытой части Мирового океана.

За безопасностью мореплавания на промысле следят в Дальневосточном бассейне буксир-спасатель «Преданный», в Северном – буксир-спасатель «Мурманрыба»; на дежурстве в порту Севастополя – буксир-спасатель «Пурга».

Проблемы с безопасностью требуют быстрых мер

За прошедшую неделю произошло 4 аварийных ситуации на промысле. Два случая были достаточно серьезными: это пожар на БМРТ «Финвал» в порту Лас-Пальмас (Испания) и столкновение СТР «Муром» с южнокорейской рыболовной шхуной Tong Yjng. При этом капитан судна, на котором случился пожар, доложил о происшествии только через 5 дней, отметили в пресс-службе.

Петр Савчук подчеркнул, что меры по подобным фактам нарушения правил безопасности должны быть незамедлительными. «Есть система управления безопасности, которая позволяет изымать документы и разбираться с судовладельцем, почему это происходит. Действуйте строго в соответствии с нормативными документами, тогда все будут четко исполнять свои обязанности», - обратился замглавы Росрыболовства к руководству управления флота, порта и мониторинга.

Fishnews