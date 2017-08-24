24 августа 2017 года

Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

К 22 августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке достиг278 тыс. тонн, что на 5% (14 тыс. тонн) больше показателя за тот же период аналогичного, нечетного, 2015 г.

В Камчатском крае объемы добычи составили уже 231 тыс. тонн, что на 33% выше уровня 2015 г. В Хабаровском крае рыбаки взяли 20 тыс. тонн – на 10 тыс. тонн меньше, чем на 22 августа позапрошлого года. В Сахалинской области добыто около 20 тыс. тонн, снижение по сравнению с предыдущим нечетным годом составило 63%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Положительная динамика отмечается в Магаданской области, где добыто 5500 тонн, а также в Чукотском автономном округе, где вылов вырос с 1170 тонн до 2000 тонн. В Приморском крае выловлено чуть меньше 1 тонны.

Дела перевозочные

По информации Приморского теруправления Росрыболовства, в центральные районы России ежедневно уходит около 1000 тонн рыбы. Всего на отчетную дату отправлено 82 ускоренных поезда, по сравнению с прошлым годом их количество возросло в два раза. Как отметили в пресс-службе, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы осталась на уровне прошлого года – около 14 руб./кг, но есть опасения, что цена будет расти. В связи с этим Петр Савчук дал поручение организовать срочное совещание с представителями ОАО «РЖД» для обсуждения стоимости перевозок.

Fishnews