ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

24 августа 2017 года
Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.
Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
23 августа 2017 года
Представители рыбохозяйственного комплекса на совещании в Сахалинской области рассказали премьер-министру о том, какие шаги, на их взгляд, могли бы помочь в развитии отрасли.
Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, регламентирующее вопросы доставки уловов водных биоресурсов, добытых в Баренцевом, Балтийском, Черном морях за пределами российских вод, а также в Азовском море, с 1 января 2019 г.
Правительство Камчатского края установило сроки завершения навигации для маломерного флота на 2017 г. Они совпадают с временными рамками, которые предусматривались в прошлые годы.
22 августа 2017 года
Законодатель ранее установил возможность оформления ветеринарно-сопроводительных документов аттестованными специалистами, которые не входят в систему госветслужбы. Теперь Минсельхоз определил, как будут проверяться такие лица.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.
Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.
Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.
Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.
Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.
За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.
Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.
Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.
С 3 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Поправки предусматриваются по запретным для добычи видам водных биоресурсов, срокам вылова.
23 августа 2017 года
Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.