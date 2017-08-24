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ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

«Мы предлагаем на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса рассмотреть эту тему (она внесена в повестку дня), изучить в том числе и наши предложения», – рассказал Fishnews президент ассоциации Герман Зверев.

Он отметил, что впервые ВАРПЭ подготовила и самостоятельно направила проект нормативно-правового акта. «Не буду называть его альтернативным проектом, потому что альтернативный проект подразумевает несовпадение в ключевых позициях. В основополагающих вопросах у нас разногласий с проектом Минсельхоза нет. У нас есть несовпадения только по длительности некоторых этапов заявительной кампании», – прокомментировал Герман Зверев.

Накануне на совещании, которое премьер-министр проводил в Сахалинской области, руководитель ВАРПЭ рассказал о тех рисках, которые видит бизнес в процессе перезакрепления долей. Дмитрий Медведев сообщил, что даст поручение о проработке вопроса.

Минсельхоз в июне представил проект постановления о порядке распределения квот в морских водах. По документу возникли серьезные вопросы у бизнес-сообщества. Сейчас на портале regulation.gov.ru уже есть доработанный текст проекта.

Fishnews

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