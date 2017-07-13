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Рабочая группа при профильном комитете Совета Федерации обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот. Фото пресс-службы СФ

Перезакрепление квот – без права на ошибку

Рабочая группа при комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот на следующие 15 лет.

Проекты постановлений правительства, устанавливающих новый порядок распределения и закрепления долей квот на добычу водных биоресурсов в пресноводных объектах, морских водах и районах действия международных договоров, сейчас проходят процедуру публичного обсуждения и уже вызвали ряд претензий со стороны рыбацкого сообщества.

Гонка со сроками

На заседании рабочей группы по мониторингу законодательства о рыболовстве и сохранении ВБР 11 июля член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев рассказал, что беспокойство рыбаков в первую очередь связано с очень коротким периодом приема заявок – с 1 по 30 апреля 2018 г.

По словам президента ВАРПЭ Германа Зверева, у предприятий будет только 20 рабочих дней, в течение которых в Росрыболовство поступят сотни и сотни заявок. «В случае обнаружения технических, орфографических, каких-либо иных неточностей в пакетах этих документов, они будут возвращены. Не предусмотрена процедура уточнения или исправления заявки», – отметил он.

«Мы считаем, что надо продлить срок подачи заявок. Ввести процедуру возврата заявки в случае наличия в ней каких-либо недостатков в период до окончания срока подачи. Ввести право на подачу исправленной заявки. Дополнить порядок механизмом уточнения информации или исправления ошибок при подаче заявления», – заявил Герман Зверев. Как сообщает корреспондент Fishnews, позицию ВАРПЭ поддержали президент Ассоциации краболовов Севера Татьяна Соколова и председатель КС «Севрыба» Вячеслав Зиланов.

Представители Росрыболовства согласились, что указанные в проектах сроки можно еще раз обсудить, но к идее исправления ошибок и сверки документов отнеслись без энтузиазма – слишком большой объем бумажной работы, только центральному аппарату предстоит переоформить более 10 тыс. договоров. По мнению начальника управления правового обеспечения, государственной службы и кадров Екатерины Абрамовой, в заявках необходимо указать элементарные сведения. «Мы постарались минимизировать информацию, которую должен предоставить хозяйствующий субъект для переоформления договора», – подчеркнула она.

С точки зрения рыбаков, тайм-аут для «работы над ошибками» может понадобиться и самому федеральному агентству – в связи со слиянием промышленной и прибрежной квоты его сотрудникам предстоит выполнить достаточно сложные подсчеты по каждому договору. «Примерный расчет показывает, что на этапе отбора заявок с 1 мая по 15 июня в день нужно будет рассматривать 230-250 договоров и около 350 договоров в день – на стадии распределения долей с 15 июня по 16 июля», – охарактеризовал ситуацию Герман Зверев.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов признал, что в прошлом такие моменты действительно возникали. «В принципе можно предусмотреть, что сначала предварительный расчет вывешивается и затем уже утверждается, например, через десть дней. Давайте попробуем совместно выработать формулировку», – предложил он ассоциации.

Скрытые формулы и параллельные процессы

В Росрыболовстве надеются уложиться в более короткий период по сравнению с предыдущими заявочными кампаниями, в том числе по причине изменения формулы расчета долей. Вместо вылова учитываться будут объемы, отраженные в приказах. «Это самый справедливый принцип, – выразил мнение Игорь Зубарев. – Не статистика за девять лет, а по приказам. Этого добивались все рыбаки, формулировка «по приказам» абсолютно понятна и всех устраивает».

Однако тестовые расчеты рыбопромышленники выполнить не могут –методика расчета до сих пор не утверждена, указал Герман Зверев. Президент ВАРПЭ обратился к Василию Соколову с просьбой не затягивать с опубликованием для обсуждения проектов нормативно-правовых актов, описывающих методику математического расчета общего размера доли и порядок распределения и расчета объема общего допустимого улова ВБР.

Председатель Союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский поинтересовался, не получится ли так, что к началу приема документов на переоформление договоров в Росрыболовстве еще не закончится распределение инвестиционных квот. «В случае аукциона на понижение мы выходим тоже на середину апреля. Эти два крупных процесса друг на друга накладываются? – уточнил он у представителей федерального агентства. – Точных данных по инвестквотам к моменту подачи заявлений по наделению на следующий 15-летний период мы еще не узнаем?»

Инвестиционные квоты будут рассчитываться отдельно, пояснил Василий Соколов. Однако процедура их распределения действительно может продлиться до следующего лета, что увеличит загрузку на аппарат Росрыболовства. «Бюрократически да, накладка есть, будет тяжело. В апреле мы начинаем заявительную кампанию, и у нас как раз заканчивается процесс с инвестквотами», – констатировал замглавы рыбного ведомства.

Он напомнил, что после расчета и закрепления долей на 15-летний срок нужно будет выполнить еще одну процедуру – по определению объемов непосредственно для промысла в 2019 г., где впервые будет задействован новый механизм с повышающим коэффициентом для прибрежного рыболовства.

Доли в минусе, объемы на уровне

Хотя обнародовать четкий алгоритм расчета новых долей Росрыболовство пока не в состоянии, Василий Соколов заверил рыбацкое сообщество, что в результате объединения промышленной и прибрежной квоты предприятия не потеряют объемы. «Все должны понимать, что договор на долю, то есть сама доля в процентах изменится, но в абсолютных величинах она не изменится, это точно. В этой части обеспокоенность напрасна», – подчеркнул он.

По словам замруководителя Росрыболовства, предварительные подсчеты по некоторым видам крабов показали, что объемы совпадают вплоть до тонны. Все получат те же величины, что и получили бы при старом порядке. Разумеется, если оставить за скобками возможное выделение из ОДУ инвестиционных квот и введение прибрежного коэффициента 1,2 для «охлажденки».

«Я понимаю озабоченность рыбаков, поэтому рабочую группу создаем совместно с ними. В рабочем порядке можно будет прокатать основные районы, зоны, подзоны по некоторым видам, чтобы все успокоились и поняли, что в абсолютных величинах никто ничего не потеряет на момент распределения», – пообещал Василий Соколов.

В завершение дискуссии Игорь Зубарев отметил, что рабочая группа проанализирует все предложения, которые поступят от ассоциаций, объединит их и направит для рассмотрения в Росрыболовство.

Fishnews

  • Рабочая группа при профильном комитете Совета Федерации обсудила проекты постановлений, определяющих порядок распределения и закрепления долей квот. Фото пресс-службы СФ
  • Член комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ. Фото пресс-службы СФ
    • НазадМетки: ОДУварпэкрабправительстворосрыболовство

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