Новости
К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

Иваси готовится к штурму России

Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.

В компании уже завершают доработку рецептуры, обкатку технологии и создание дизайна упаковки для новой линейки. Рыба будет доставляться на московский завод прямо из районов промысла на Дальнем Востоке, где добычу иваси ведут суда холдинга «Антей».

Возвращение спустя десятилетия

На московском заводе главный технолог «Русской Рыбной Фактории» Надежда Терехова заглядывает в чан с тузлуком: проверить, как идет процесс засолки дальневосточной сардины, более известной широкой публике как сельдь-иваси. «Сейчас нам дали срок месяц и сырье, чтобы мы с ним еще поработали до поступления новой партии, – рассказывает она. – Проводим проработки по срокам хранения, по закладкам, по ассортименту, пробуем то в одной заливке, то в другой заливке. Иваси жирная и нежная, быстро перезревает. С ней надо на «вы» – и с сырьем, и с готовой продукцией».

Рядом в коптильном отделении доходит до кондиции потенциальный хит осени – иваси холодного копчения, которую уже успели попробовать в некоторых столичных ресторанах. Чуть золотистые после многих часов, проведенных в дыму буковых опилок, небольшие упругие тушки скромно выстраиваются на поддоне, дожидаясь расфасовки по отдельным пакетам.

Вывести на прилавки новую линейку на основе сардины-иваси «Русская Рыбная Фактория» собирается уже в сентябре. В рыбопромышленном холдинге «Антей», в состав которого входит компания, с когда-то популярной рыбой, вернувшейся спустя четверть века в российские воды, связывают большие планы. Специально для добычи иваси приобрели судно норвежской постройки «Северный океан», которое оснастили кошельковым неводом, чтобы максимально сберечь сырье, модернизировали рыбцех, обучили экипаж.

Запасы дальневосточной сардины, по данным ученых, оцениваются более чем в три миллиона тонн. В этом году в Южно-Курильской зоне предприятиям разрешено выловить 60 тыс. тонн, причем при необходимости эту цифру можно увеличить, а на будущий год лимиты вылова обещают поднять до 100–120 тыс. тонн. Государство в лице Росрыболовства настойчиво рекомендует рыбакам обратить внимание на иваси. Тем более что для промысла «возвращенки» не нужны квоты: сколько ни выловишь в рамках рекомендованного наукой объема – все твое.

«Наша линейка будет включать несколько видов продукции. Сейчас для нее как раз разрабатывается фирменная упаковка. Это иваси подкопченная, иваси слабосоленая оригинальная и по-шведски – по ним рецептура уже готова. Еще около трех позиций находятся в разработке», – говорит генеральный директор «Русской Рыбной Фактории» Юлия Лазарева. И пресервы, и копченая рыба будут выпускаться в вакуумной упаковке, чтобы минимизировать содержание консервантов и обеспечить срок хранения продукции.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси
  • Юлия ЛАЗАРЕВА, генеральный директор «Русской Рыбной Фактории»
  • К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси
  • Главный технолог Надежда ТЕРЕХОВА
    • НазадМетки: дальний востокросрыболовство

    Похожие новости

    24 августа 2017 года

    Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

    Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

    Про рыбу с Дмитрием Медведевым

    Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.

    Воспроизводство осетра попало в уголовное дело

    Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.

    Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

    За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

    Владимир Илюхин: Судьбу арестованных судов должен решать регион

    Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

    На промысле сохраняется положительная динамика

    Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.

    Лента новостей

    24 августа 2017 года

    Иван Фетисов: Выставка набирает обороты

    Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.

    Про рыбу с Дмитрием Медведевым

    Встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбной промышленности, состоявшаяся на Сахалине, стала площадкой для интересных заявлений. Впечатления участников встречи – в материале Fishnews.

    Солнечное затмение спровоцировало бегство семги

    Тысячи особей одомашненной семги в результате ЧП оказались в открытом море в районе северо-западного побережья США. Власти предложили жителям ловить эту рыбу без всяких ограничений.

    ВАРПЭ предложила проект по перезакреплению долей квот

    Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий подготовила свой вариант постановления правительства о перезаключении договоров закрепления долей квот на новый период. Документ направлен вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

    Воспроизводство осетра попало в уголовное дело

    Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.

    Цены на перевозку рыбы остаются на повестке дня

    За ходом лососевого промысла продолжает следить штаб путины. Один из вопросов – стоимость доставки рыбы с Дальнего Востока в центральные регионы страны. Замглавы Росрыболовства Петр Савчук поручил в связи с этим организовать срочное совещание с РЖД.

    Владимир Илюхин: Судьбу арестованных судов должен решать регион

    Вопрос содержания арестованных рыболовных судов подняли на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с рыбопромышленниками Дальнего Востока. Полномочия по арестованному флоту необходимо передать на региональный уровень, высказал мнение губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

    На промысле сохраняется положительная динамика

    Объем добычи водных биоресурсов увеличился на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Прирост произошел в Дальневосточном, Северном, Волжско-Каспийском бассейнах, а также в иностранных водах.

    Для рыбалки в Волжско-Каспийском бассейне изменили правила

    С 3 сентября вступит в силу приказ Минсельхоза о внесении изменений в правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна. Поправки предусматриваются по запретным для добычи видам водных биоресурсов, срокам вылова.

    23 августа 2017 года

    Росрыболовство видит приоритеты в портах

    Для того чтобы отрасль отошла от сырьевой модели, необходимо опережающее развитие логистической и портовой инфраструктуры, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

    От первого лица

    Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Подготовка к новому закреплению квот – безусловный приоритет

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Рыбная отрасль – драйвер роста экономики региона

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник ФГБУ «Центр системы мониторинга рыболовства и связи»

    Артем ВИЛКИН

    Переходный год для ЦСМС

    Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ

    Заместитель руководителя Россельхознадзора

    Николай ВЛАСОВ

    Осваивать электронную сертификацию надо уже сейчас

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd. – генеральный директор по международному сотрудничеству ГЭ Юньцзян (Ge Yun Jiang)

    Заместитель генерального директора госкорпорации Yantai Moon Co., Ltd.

    ГЭ Юньцзян

    Другой Китай

    Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края Сергей НАСТАВШЕВ

    Руководитель департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Приморского края

    Сергей НАСТАВШЕВ

    Невыбранных крабовых квот не будет

    Все интервью

    Личное мнение

    Представитель группы «НОРЕБО» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «НОРЕБО»

    Сергей СЕННИКОВ

    Новые правила оздоровят систему аукционов

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина Максим КОЗЛОВ

    Глава ассоциации рыбаков Сахалина

    Максим КОЗЛОВ

    В электронную эру нельзя вступать с «сырыми» системами

    Все материалы

    Крупным планом

    К широкому ассортименту продукции «Русской рыбной Фактории» скоро прибавится и сардина-иваси

    Иваси готовится к штурму России

    «Гонец» на службе рыбопромыслового флота

    «Гонец» на службе рыбопромыслового флота

    Все материалы

    События

    Вопросы по техрегламенту ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и электронной ветсертификации обсудили на конференции в Южно-Сахалинске

    Рыбный бизнес готовится к новым требованиям

    Новым приобретением группы «Норебо» стал производственный и распределительный центр в подмосковном городе Клин. Фото пресс-службы холдинга

    «Норебо» инвестирует в развитие логистики

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.