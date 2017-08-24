24 августа 2017 года

Иваси готовится к штурму России

Нынешней осенью «Русская Рыбная Фактория» собирается представить на российском рынке долгожданную серию продуктов на основе дальневосточной сардины-иваси.

В компании уже завершают доработку рецептуры, обкатку технологии и создание дизайна упаковки для новой линейки. Рыба будет доставляться на московский завод прямо из районов промысла на Дальнем Востоке, где добычу иваси ведут суда холдинга «Антей».

Возвращение спустя десятилетия

На московском заводе главный технолог «Русской Рыбной Фактории» Надежда Терехова заглядывает в чан с тузлуком: проверить, как идет процесс засолки дальневосточной сардины, более известной широкой публике как сельдь-иваси. «Сейчас нам дали срок месяц и сырье, чтобы мы с ним еще поработали до поступления новой партии, – рассказывает она. – Проводим проработки по срокам хранения, по закладкам, по ассортименту, пробуем то в одной заливке, то в другой заливке. Иваси жирная и нежная, быстро перезревает. С ней надо на «вы» – и с сырьем, и с готовой продукцией».

Рядом в коптильном отделении доходит до кондиции потенциальный хит осени – иваси холодного копчения, которую уже успели попробовать в некоторых столичных ресторанах. Чуть золотистые после многих часов, проведенных в дыму буковых опилок, небольшие упругие тушки скромно выстраиваются на поддоне, дожидаясь расфасовки по отдельным пакетам.

Вывести на прилавки новую линейку на основе сардины-иваси «Русская Рыбная Фактория» собирается уже в сентябре. В рыбопромышленном холдинге «Антей», в состав которого входит компания, с когда-то популярной рыбой, вернувшейся спустя четверть века в российские воды, связывают большие планы. Специально для добычи иваси приобрели судно норвежской постройки «Северный океан», которое оснастили кошельковым неводом, чтобы максимально сберечь сырье, модернизировали рыбцех, обучили экипаж.

Запасы дальневосточной сардины, по данным ученых, оцениваются более чем в три миллиона тонн. В этом году в Южно-Курильской зоне предприятиям разрешено выловить 60 тыс. тонн, причем при необходимости эту цифру можно увеличить, а на будущий год лимиты вылова обещают поднять до 100–120 тыс. тонн. Государство в лице Росрыболовства настойчиво рекомендует рыбакам обратить внимание на иваси. Тем более что для промысла «возвращенки» не нужны квоты: сколько ни выловишь в рамках рекомендованного наукой объема – все твое.

«Наша линейка будет включать несколько видов продукции. Сейчас для нее как раз разрабатывается фирменная упаковка. Это иваси подкопченная, иваси слабосоленая оригинальная и по-шведски – по ним рецептура уже готова. Еще около трех позиций находятся в разработке», – говорит генеральный директор «Русской Рыбной Фактории» Юлия Лазарева. И пресервы, и копченая рыба будут выпускаться в вакуумной упаковке, чтобы минимизировать содержание консервантов и обеспечить срок хранения продукции.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.