25 августа 2017 года

Россельхознадзор рассказал о возможностях нового приказа

С выходом приказа Минсельхоза любой негосударственный ветеринарный врач, который успешно пройдет специальную аттестацию, получит право на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.

В Россельхознадзоре рассказали о том, какие возможности открывает вступление в силу приказа Минсельхоза от 3 мая 2017 г. № 212 . Напомним, что этот документ утвердил порядок аттестации специалистов в области ветеринарии, которые не работают в системе государственной ветеринарной службы России, но хотят заниматься оформлением ветеринарно-сопроводительных документов.

«Теперь любой ветеринарный врач (кроме должностных лиц органов исполнительной власти и подведомственных им учреждений), успешно прошедший данную аттестацию, может получить право на оформление в электронном виде ветеринарных сопроводительных документов», - обратили внимание в федеральной службе.

Желающий сдать экзамен должен направить документы в любую из аттестационных комиссий, которые необходимо сформировать региональным органам государственной власти в области ветеринарии, отметили в Россельхознадзоре. Об аттестационных комиссиях подробно говорится в правилах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 9 ноября 2016 г. № 1145 , сообщает корреспондент Fishnews.