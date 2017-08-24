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Рейд по торговым точкам завершился осетровым «уловом». Фото пресс-службы МВД России

Рейд по торговым точкам завершился осетровым «уловом»

Более 1 тонны осетровых и черной икры изъяли из оборота в Астраханской области. Специалисты не исключают, что рыбопродукция могла представлять опасность для потребителей.

На территории одной из коммерческих фирм, а также в двух павильонах на центральном рыбном рынке Астрахани сотрудники областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ обнаружили около 10 кг черной икры и 1 300 кг осетра, севрюги, белуги и стерляди.

Владелец продукции установлен, рыба и икра переданы на ответственное хранение. Кроме того, около 160 свежемороженых туш, готовая вяленая продукция и осетровая икра направлены на ихтиологическое и химико-технологическое исследование. Специалисты не исключают, что часть продукции была нелегально ввезена из-за границы и может содержать опасные вещества, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства внутренних дел России.

Отдел дознания областной полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных водных биоресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту особо ценных водных биоресурсов, охраняемых международными договорами Российской Федерации.

Fishnews

  • Рейд по торговым точкам завершился осетровым «уловом». Фото пресс-службы МВД России
  • Рейд по торговым точкам завершился осетровым «уловом». Фото пресс-службы МВД России
    • НазадМетки: икраосетровыхуголовное дело

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