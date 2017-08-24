Рейд по торговым точкам завершился осетровым «уловом»

24 августа 2017 года
Сотрудника Нижнеобского теруправления Росрыболовства подозревают в злоупотреблениях, связанных с воспроизводством водных биоресурсов. Вместе с ним под следствием оказалось еще трое фигурантов.
23 августа 2017 года
В Советской Гавани с рыболовного судна похищено оборудование для поиска креветки стоимостью более 850 тыс. рублей. В краже подозревается бывший член экипажа.
22 августа 2017 года
В отношении заместителя начальника следственного управления УМВД России по Омской области возбудили уголовное дело: он подозревается в незаконном вылове 154 особей стерляди.
Министерство по развитию Дальнего Востока сообщило о поступлении новых заявок о работе на территории опережающего развития «Надеждинская», созданной в Приморском крае. В ведомстве рассчитывают, что общий объем инвестиций от проектов в рыбохозяйственном секторе превысит 4 млрд рублей.
Группа лососевых браконьеров на Камчатке попыталась скрыться от сотрудников рыбоохраны. Один из нарушителей, управляя квадроциклом, наехал на инспектора, рассказали в территориальном управлении Росрыболовства.
21 августа 2017 года
Сотрудники Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району обнаружили очередной схрон с икорной продукцией. Ущерб, причиненный водным биоресурсам, оценивается в сумму порядка 2,5 млн рублей.
25 августа 2017 года
Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.
Уходящая неделя оказалось богатой на события. Наиболее заметным из них стала встреча премьера Дмитрия Медведева с представителями рыбного бизнеса.
По итогам летних испытаний ЦСМС планирует рекомендовать к включению в перечень технических средств контроля еще два отечественных терминала, которые работают на базе системы спутниковой связи Iridium.
Официально опубликовано постановление правительства о создании ТОСЭР «Курилы». Предполагается, что якорным резидентом выступит рыбокомбинат «Островной» на Шикотане.
В постановления по инвестиционным квотам внесли изменения. В частности, правительство уточнило, что в требованиях к объектам инвестиций применяется понятие «наибольшая длина судна».
В регионах завершается период подачи заявок на добычу в 2018 г. лосося для представителей КМНС. На Чукотке, по данным на 22 августа, поступило 2400 обращений.
С выходом приказа Минсельхоза любой негосударственный ветеринарный врач, который успешно пройдет специальную аттестацию, получит право на оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде.
Минприроды, Минфин и Росприроднадзор должны обеспечить увеличение фонда оплаты труда госинспекторов в области охраны окружающей среды. Такую задачу поставил перед ведомствами вице-премьер Александр Хлопонин в рамках выполнения поручения президента.
В преддверии ВЭФ во Владивостоке пройдет 16-е заседание российско-корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Планируется подписать ряд документов о взаимодействии.
24 августа 2017 года
Выставка рыбной индустрии в Санкт-Петербурге привлекает как крупных покупателей рыбной продукции, так и рыбопромышленные компании, заинтересованные в оборудовании и технологиях для судового и берегового производства.