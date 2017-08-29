29 августа 2017 года

Животноводов переведут на российские технологии

Правительство утвердило федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства до 2025 г. Она должна снизить зависимость отрасли от иностранных поставщиков, в том числе по племенному материалу и кормам.

Постановление № 996 от 25 августа 2017 г. «Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы» подписал Дмитрий Медведев. На совещании с вице-премьерами он отметил, что по ряду позиций в сельском хозяйстве сохраняется зависимость от иностранных поставщиков, в частности по селекционно-племенной работе и кормопроизводству.

«В ходе выполнения этой программы должно быть достигнуто дальнейшее снижение уровня импортозависимости в аграрно-промышленном комплексе. И самое главное, может быть, то, что речь идет о восстановлении базы племенного животноводства», – заявил председатель правительства. Он добавил, что нужно заниматься и «производством новых отечественных сортов растений, созданием собственных высококачественных кормов, лекарств для животных, удобрений».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, координатором программы является Минсельхоз, а соисполнителями – Минпромторг, Минобрнауки и Федеральное агентство научных организаций. Доклад о ходе реализации программы ведомства должны представлять правительству ежегодно.

По словам вице-премьера Аркадия Дворковича, в реализации программ по созданию новых видов семян и племенного материала для растениеводства и животноводства участвуют научные организации, университеты, частные компании, а также госпредприятия, которые остались в ведении министерств. Финансирование будет осуществляться как из федерального бюджета, так и за счет инвесторов.

«Мы рассчитываем, что технические задания для разработки семян и племенного материала, контроль их реализации будут осуществляться совместно с заинтересованными лицами и программы будут максимально ориентированы на рынок – а не только на научные достижения, как было последние несколько лет, – с первого же шага реализации данных программ», – подчеркнул зампредседателя правительства.

Он уточнил, что программа является «шагом на пути реализации подписанной ранее стратегии развития агропромышленного комплекса и стратегии научно-технического развития России в целом и указа президента, который был издан на этой основе». «Мы рассчитываем, что в течение этого периода, за восемь лет, доля отечественного семенного, племенного материала по тем подпрограммам, которые будут утверждаться, достигнет не менее 50%», – рассказал Аркадий Дворкович.

Дмитрий Медведев также поднял проблему рыборазводных заводов. «К теме племенного материала примыкают и некоторые вопросы, связанные с рыбным хозяйством. Я был на Сахалине – там тоже есть проблема, связанная с поголовьем, с ремонтным поголовьем так называемым. Я просил бы обратить внимание на эту тему, включая проблему рыборазводных заводов. Посмотреть просто, что там с ними происходит», – заявил он на совещании.

«Мы с вами достаточно часто возвращаемся к проблеме, связанной с приватизацией, например, предприятий, которые занимаются племенным поголовьем. Их периодически включают в план приватизации, а потом мы их возвращаем, потому что за этим нужен государственный контроль. Нужно посмотреть, что и по рыбе там происходит. Потому что это, по сути, одно и то же, только в рамках рыбной отрасли», – поручил председатель правительства.

Fishnews