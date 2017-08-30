30 августа 2017 года

Глава ОСК прокомментировал тему локализации

«В сегменте рыбопромысловых судов есть лишь одно обязательное условие локализации – отечественным должен быть металл, из которого изготавливается корпус судна. Это условие мы полностью соблюдаем, благо, у отечественных металлургов есть все необходимое», - заявил президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

«Что касается насыщения флота общесудовым специальным оборудованием для добычи и переработки биоресурсов, то тут жестких ограничений нет, хотя мы все равно стремимся развивать и это направление. Пока еще закупаем в Норвегии траловые комплексы и рыбофабрики, такая же ситуация с общесудовыми системами», - добавил руководитель ОСК.

При этом, по словам Алексея Рахманова, многие иностранные компании готовы к локализации и общесудового, и специального оборудования – как в форме финальной сборки, так и в форме производства каких-то отдельных агрегатов. «Проблема не в иностранцах, а скорее в сознании нашего заказчика, который побаивается отечественной продукции. Ну что же, будем убеждать дальше – примерами собственной работы», - рассказал глава корпорации в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Алексей Рахманов выразил уверенность, что год от года доля российского судового оборудования будет увеличиваться. «На это работает постановление правительства №719, которое определяет критерии продукции, не имеющей аналогов в стране. Ну и ситуация будет меняться с выходом на длинную серию – тогда процесс пойдет быстрее и безболезненнее», - считает глава ОСК.

Напомним, что условия по локализации, которые выставляются при строительстве судна под инвестиционные квоты, определены в пункте 5 Требований, утвержденных постановлением правительства РФ от 25 мая 2017 г. № 633. В частности, предусматриваются условия по стоимости товаров, работ или услуг, приобретенных (оказанных) в России, а также к набору технологических операций на территории РФ.

Fishnews