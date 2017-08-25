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Президент ОСК Алексей РАХМАНОВ

Алексей Рахманов: Инвестквоты встряхнули рыбаков

Максимальный для рыбопромыслового судостроения эффект можно будет увидеть, если комплекс мер господдержки – инвестиционные квоты, утилизационный грант и т.д. – сработают синхронно, считает президент ОСК Алексей Рахманов.

В марте этого года на отраслевом совещании, приуроченном к десятилетию ОСК, отмечалось, что сразу после принятия пакета подзаконных актов по инвестиционным квотам судоверфи ожидает наплыв заказчиков. В мае такие постановления вышли.

«Формальная заявочная кампания только началась в июне. По ее завершении в декабре можно будет определенно сказать, оправдались ожидания или нет. Думаю, максимальный эффект мы увидим в том случае, если комплекс мер господдержки сработает синхронно», – заявил в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По мнению главы ОСК, сложение сразу четырех составляющих – инвестиционных квот, утилизационного гранта, развития лизинговых программ и пролонгации действия постановления правительства № 383 – «способно создать долгосрочные стимулы для развития гражданского судостроения».

«Между тем даже сама подготовка постановлений правительства встряхнула наших заказчиков», – отметил президент ОСК. По его словам, едва появились сведения о возможности принятия этих правовых актов, верфи корпорации стали получать новые заказы на строительство рыбопромыслового флота.

«А в этом году в мае Выборгский судостроительный завод, «Атлантрыбфлот» и «Компания ЛКТ» подписали контракты на строительство двух рыболовных траулеров проекта ST-116XL-FOR, – рассказал Алексей Рахманов. – Еще один контракт выборгский завод получил от «Северо-Западного рыбопромышленного консорциума»: планируется создание шести краболовных судов проекта ST-184AS. И это при том, что в активе ВСЗ уже есть договор на строительство двух рыболовных траулеров с «Норд Пилигрим» и контракт на вторую четверку траулеров-процессоров нового поколения проекта ST-116XL с Архангельским траловым флотом (первая была заказана в марте 2016 года). У «Янтаря» достигнуто соглашение с рыболовецким колхозом им. В. И. Ленина на строительство трех траулеров-сейнеров проекта SK-3101R».

Глава корпорации напомнил, что суммарный объем заказов в рамках программы инвестквот оценивается на уровне 100 или даже большего количества судов.

Текст полностью читайте в рубрике «От первого лица» на сайте Fishnews.

НазадМетки: правительствосудостроение

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