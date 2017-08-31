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Анюйский осетровый рыбоводный завод. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края

Еще один осетровый завод может появиться в Хабаровском крае

Власти Хабаровского края выступят с предложением о создании осетрового рыбоводного завода в Нанайском районе. Там есть все необходимое для такого предприятия, заявил глава региона Вячеслав Шпорт.

Анюйский осетровый и лососевый рыбоводные заводы посетил губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Глава региона принял участие в выпуске молоди осетра в Амур.

Губернатор края также осмотрел мощности рыбоводных предприятий, провел рабочую встречу с их руководством и представителями Амурского теруправления Росрыболовства.

Ежегодно с двух заводов выпускается более 30 млн штук молоди кеты и около 600-800 тыс. мальков осетра и калуги. Предприятия постоянно наращивают эти показатели и перевыполняют план на 20-25%, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Хабаровского края. В ходе встречи с представителями Росрыболовства губернатор обсудил возможность расширения производственных мощностей на этой площадке.

«Предприятие вносит огромный вклад в воспроизводство популяции рыбы в Амуре. Более того, завод готов наращивать показатели по выпуску молоди. Поэтому мы внесем предложение в Росрыболовство о строительстве на этой площадке еще одного осетрового завода. Ранее были планы по созданию такого предприятия в Николаевске-на-Амуре, но после консультаций с наукой, со специалистами, пришли к выводу, что такой завод нужно создавать в другом месте. Здесь, в Нанайском районе, есть для этого все необходимое - кадры, инфраструктура. Будем вместе с федеральными ведомствами вести работу в этом направлении», - заявил Вячеслав Шпорт.

Fishnews

  • Анюйский осетровый рыбоводный завод. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
  • Анюйский осетровый рыбоводный завод. Фото пресс-службы правительства Хабаровского края
  • Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ принял участие в выпуске молоди осетра в Амур. Фото пресс-службы правительства региона
  • Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ принял участие в выпуске молоди осетра в Амур. Фото пресс-службы правительства региона
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