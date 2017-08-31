31 августа 2017 года

Отечественное холодильное оборудование покажут на выставке в Петербурге

На выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Колд Трейд» продемонстрирует компрессорный агрегат собственного производства. Оборудование этой линейки уже успешно используют рыбопромышленники Сахалинской области.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo) пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 16 сентября. Свое оборудование там представит и инженерно-производственная холодильная компания «Колд Трейд».

«На выставке у нас будет двойной стенд. Там мы представим компрессорный агрегат CT-WRV-163-180, который предназначен как для судов – для заморозки и транспортировки рыбы, – так и для холодоснабжения береговых заводов для заморозки и хранения готовой продукции. Вообще это универсальное устройство – «сердце» холодильной установки, которое может работать на объектах любых назначений, где требуется холодоснабжение, с любыми типами продукции, в том числе с мясом и птицей, овощами», – рассказал Fishnews генеральный директор «Колд Трейд» Павел Клименко. Он обратил внимание, что компрессорный агрегат сделан в России, это подтверждает соответствующий лейбл и сертификат Калининградской торгово-промышленной палаты.

«Это агрегат мощностью в 130 кВт по холодопроизводительности с температурой кипения хладагента -40°С. Следовательно, для примера, именно он один может обеспечить заморозку 30 тонн рыбы в сутки», – отметил Павел Клименко.

Гендиректор компании подчеркнул, что такое оборудование уже успешно используется на рыбозаводах Дальнего Востока, например, на Южно-Курильском рыбокомбинате, в колхозах «Дружба» и «Красный труженик», компании «Курильский рыбак». «Там стоят агрегаты такого же типа, только других размеров и мощностей: на Южно-Курильском рыбокомбинате – 390 кВт, на предприятии «Красного труженика» – 420 кВт, у «Дружбы» – два по 130 КВт», – отметил собеседник Fishnews.

Также на стенде компании будут размещаться силовой щит и контроллер управления с электронной тач-панелью для компрессорного агрегата. «Сейчас делаем официальную пригласительную рассылку для наших заказчиков и партнеров, хотим всем показать уникальное оборудование, которое изготавливаем на собственном производстве в Калининградской области», – сообщил Павел Клименко.

Fishnews