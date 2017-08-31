31 августа 2017 года

ЦСМС ответил на вопросы сахалинских рыбаков

Руководство ЦСМС провело встречу с представителями рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Рассматривались вопросы внедрения электронного промыслового журнала, в том числе с учетом специфики прибрежного лова, опломбировка ТСК и другие темы.

Представители Центра системы мониторинга рыболовства и связи в рамках поездки на Дальний Восток встретились с пользователями водных биоресурсов и представителями отраслевых объединений в Сахалинской области. Участвовали также представители сервисных организаций.

Рассматривались темы, которые интересуют рыбаков разных регионов: вопросы внедрения электронного промыслового журнала, категории пользователей ВБР, которые должны будут обязательно использовать ЭПЖ. «Безусловно, сейчас всех волнует вопрос, связанный с новой методикой опломбирования технических средств контроля и, соответственно, с порядком переопломбирования», - рассказал Fishnews начальник ЦСМС Артем Вилкин.

Учреждение также представило проекты, на которыми завершает работу, в том числе портал отраслевой системы мониторинга (ОСМ).

Специалисты центра рассказали и о возможностях версии ЭПЖ «Стационарный объект» : она разрабатывалась в первую очередь именно под потребности прибрежного лова и предназначена для тех пользователей, которые осуществляют промысел без судов, на маломерных судах, ведут учет уловов на берегу в установленных местах доставки.

«Сейчас продолжается работа над нормативными актами, мы призвали рыбаков активнее взаимодействовать и с ассоциациями, и с союзами в вопросах подготовки этих документов, чтобы учесть все необходимые моменты. Тем более что Росрыболовство ведет эту работу открыто», - отметил Артем Вилкин.

На встрече руководство ЦСМС сообщило, что в ближайшей перспективе должна выйти правовая база для электронного промыслового журнала, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалина, председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Максим Козлов. «Мы обсудили проблематику, которая может возникнуть при использовании ЭПЖ в случае осуществления прибрежного рыболовства. Было отмечено, что системы отчетности нужно привязывать в первую очередь к местам сдачи уловов, оборудованным средствами связи», - обратил внимание представитель бизнеса.

Специалисты ЦСМС проинформировали о дальнейшей работе. «На мой взгляд, если все эти планы будут реализованы, в перспективе они должны помочь рыбакам снять административные барьеры, более оперативно получать и предоставлять информацию, оформлять разрешения на добычу», - считает руководитель отраслевого объединения.

Встреча прошла плодотворно и позволила договориться о дальнейшем сотрудничестве, отметил Максим Козлов.

28 августа представители ЦСМС ответили на вопросы пользователей водных биоресурсов на Камчатке, также такая встреча запланирована во Владивостоке .

Fishnews