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Рабочая группа по осетровым видам на сессии Комитета по животным СИТИЕС. Фото пресс-службы ВНИРО

Конференция СИТЕС вернется к осетрам Черного моря

Страны ареала осетровых рыб Черного моря должны представить в Секретариат СИТЕС данные, которые позволят осуществить районирование в соответствии с популяционными границами осетровых.

Очередная, 29-я, сессия Комитета по животным Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) собрала в Женеве более 300 делегатов – членов комитета, наблюдателей из 46 стран-членов СИТЕС, представителей государственных, межправительственных и неправительственных организаций. Особое внимание уделили водным животным, в частности осетровым видам рыб, акулам и скатам, угрям, бутылконосым дельфинам, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Делегация ВНИРО, которую возглавлял научный руководитель института Михаил Глубоковский, участвовала в дискуссиях на пленарных заседаниях и в рабочей группе по осетровым видам по вопросу поправок к Резолюции 12.7 «Сохранение и торговля осетровыми рыбами и веслоносами» (была принята на 12-й Конференции СИТЕС).

С выводами не стали торопиться

Российская сторона выразила несогласие с выделением северо-западной части Черного моря и Нижнего Дуная как региона с отдельным запасом осетровых видов, обособленным от остальных черноморских популяций осетровых рыб. При этом статус совместного запаса осетровых остальной части моря остается не ясен, как если бы там совершенно не было осетровых рыб либо остальные осетровые рыбы принадлежали конкретно каждой прибрежной стране – РФ, Грузии, Абхазии, Турции – как их собственный запас. Анадромные осетровые виды являются мигрирующими рыбами.

Как отметили в институте, Россия вносит свой вклад в пополнение запасов осетровых рыб, ежегодно выпуская в реки Азово-Черноморского бассейна более 5 млн мальков с рыборазводных заводов. В связи с этим РФ предлагает считать Черное море единым ареалом осетровых пока не будут представлены научные данные, позволяющие разделить море на сегменты в соответствии с популяционными границами этих рыб.

Россия готова провести совместно с другими прибрежными странами исследования по генетической идентификации осетровых рыб Черного моря, чтобы можно было определить их реальные популяционные границы.

Кроме того, российская сторона указала на необходимость создания самостоятельной региональной организации по управлению рыболовством совместных запасов водных биоресурсов Черного моря, наподобие пятисторонней межправительственной Комиссии по сохранению, рациональному использованию ВБР Каспийского моря и управлению их совместными запасами.

В итоге комитет по животным принял рекомендацию рассматривать рыб Черного моря и Нижнего Дуная как единый запас осетровых, если будут соответствующие научные данные и консультации с другими странами региона. Странам ареала осетровых рыб Черного моря необходимо представить в Секретариат СИТЕС данные для районирования моря согласно популяционным границам осетровых рыб. Такие данные могут быть получены на основе методов молекулярно-генетической идентификации. Рассмотрение материалов и обсуждение этого вопроса будет продолжено на последующих заседания Постоянного комитета и Комитета по животным для подготовки решения очередной, 18-й, Конференции сторон СИТЕС.

Откуда икра?

Обсуждалось также определение страны происхождения икры и ее маркировки. Члены рабочей группы по осетровым признали, что торговля аквакультурной икрой увеличилась, этот продукт является основным в торговле. Существует широкий спектр специализированных осетровых объектов аквакультуры и методов производства икры, которые могут охватывать перемещение рыбы на разных этапах жизни и смешение икры от разных рыб внутри производств. «При существующих производственных системах необходимо создать механизм к системе прослеживаемости торговли икрой. При этом должен осуществляться жесткий контроль за икрой, полученной из диких популяций, чтобы предотвратить контрафактные поставки икры из диких популяций в аквакультуру», - заявили во ВНИРО.

Сообщается, что предложение российской стороны о принятии дополнительного термина «страна происхождения сырья для производства икры» было одобрено для включения в универсальную систему маркировки икры. Тем не менее в отношении определения «страны происхождения икры» консенсус достигнут не был, дискуссия перенесена на дальнейшие заседания СИТЕС.

Fishnews

  • Рабочая группа по осетровым видам на сессии Комитета по животным СИТИЕС. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Делегация ВНИРО в зале заседаний СИТЕС. Фото пресс-службы института
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