01 сентября 2017 года

Рыбаков решили не торопить с переопломбировкой ТСК

Росрыболовство договорилось с Пограничной службой о продлении переходного периода по приведению опломбировки технических средств контроля в соответствие с методическими рекомендациями до конца года.

31 августа в Росрыболовстве прошло совещание с представителями Пограничной службы ФСБ России по вопросу опломбировки технических средств контроля. Обсуждалась возможность продления переходного периода, установленного для приведения опломбирования ТСК на судах рыбопромыслового флота в соответствие с рекомендациями Росрыболовства, чтобы избежать приостановки промысла.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству, на совещании принято решение, что сотрудники погранслужбы начнут проверять соответствие опломбирования специальным методическим рекомендациям с 31 декабря 2017 г., о чем будут уведомлены погрануправления в регионах.

Методические рекомендации по опломбированию оборудования, входящего в состав ТСК, утверждены распоряжением Росрыболовства от 10 июля 2017 г. № 37. Ранее агентство уведомило судовладельцев о необходимости привести опломбирование ТСК в соответствие с рекомендациями к 1 сентября 2017 г.

Почти сразу ассоциации рыбопромышленников обратились к регулятору с просьбой продлить этот срок до конца года. По мнению рыбаков, полутора месяцев недостаточно, чтобы выполнить новые требования в масштабе всего рыбопромыслового флота. Поскольку значительная часть судов находится на промысле, их преждевременное возвращение в порты для проведения сервисных работ повлечет срыв производственных планов и большие потери для судовладельцев.

Fishnews