18 августа 2017 года

Рыбаки просят дать больше времени по опломбировке ТСК

До 1 сентября судовладельцы должны обеспечить соответствие опломбирования ТСК специальным методическим рекомендациям. Однако этот период нужно продлить до конца года, уверены в отраслевых ассоциациях.

В июле Росрыболовство утвердило Методические рекомендации по опломбированию входящего в состав технических средств контроля оборудования. Предполагается, что это позволит единообразно толковать и применять приказ Минсельхоза от 13 июля 2016 г. № 294 «Об утверждении Порядка оснащения судов ТСК и их видов».

Привести опломбирование в соответствие с методическими рекомендациями необходимо до 1 сентября 2017 г. – об этом заявили ранее в Росрыболовстве. Однако в отраслевых объединениях считают, что срок нужно продлить. Обеспокоенность велика, ведь многие суда находятся на промысле, отмечает руководитель ассоциации рыбаков Сахалинской области Максим Козлов. Особенно обеспокоены, по его словам, добытчики сайры, ведь у них на это время как раз приходится основная работа. «Получается, что судам придется прерывать промысел, вернуться в порт, они понесут большие потери. По этому поводу ряд компаний даже написали обращение к высшим должностным лицам», – отметил представитель рыбацкого сообщества.

Вопрос усугубляется тем, что буквально в мае судовладельцы обеспечили опломбировку, получили свидетельство соответствия ТСК, а вскоре вышли методические рекомендации, на которые компаниям теперь нужно ориентироваться, – обратил внимание собеседник Fishnews.

Необходимо продлить срок приведения опломбировки в соответствие до конца года, полагает Максим Козлов. «Такую просьбу мы уже адресовали руководителю Росрыболовства», – сообщил глава ассоциации.

О важности продления переходного периода неоднократно заявляла Ассоциация «Ярусный промысел». 14 августа объединение вновь обратилось по этому вопросу к главе отрасли. Предприятия столкнулись с неоправданно сжатыми сроками, которые отводятся на мероприятия по опломбированию, тестированию ТСК, оформлению свидетельств соответствия и их доставке на суда, отметили в АЯП.

Оснований для признания утратившими силу ранее оформленных свидетельств, срок действия которых не истек, не имеется, полагают в объединении.

В ассоциации уверены: надо обеспечить возможность для приведения опломбировки в соответствие до 31 декабря 2017 г. Таким образом срок этих работ будет увязан с производственными планами рыбаков и получением свидетельств соответствия на очередной период.

«Нужно делать все спокойно, в плановом режиме. В любом случае производственные программы выстроены таким образом, что суда собираются в октябре-ноябре заходить в порты», – прокомментировал вице-президент АЯП Вячеслав Бычков.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий – ВАРПЭ – работает над решением вопроса. Президент объединения Герман Зверев также направил обращение о продлении переходного период до конца года заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. В ВАРПЭ заявили, что не видят правовых препятствий для изменения срока и просят сдвинуть его на 31 декабря 2017 г.

В письме к главе отрасли отмечено: ни приказ Минсельхоза об утверждении Порядка оснащения судов ТСК, ни распоряжение Росрыболовства о методических рекомендациях не содержат требований о необходимости и обязанности переопломбировки действующих технических средств контроля. Нет там в том числе и информации о дате досрочного прекращения действия выданных ранее свидетельств соответствия, а также указания на событие, с которым связывается приостановление рыболовства для замены имеющейся и действующей опломбировки на блоках ТСК на новую.

«Таким образом, требование о необходимости осуществления повторной опломбировки ТСК до 1 сентября 2017 года не основано на положениях федерального законодательства или подзаконных нормативных правовых актов», – подчеркнули в ассоциации.

Отмечено, что в ВАРПЭ поступили данные о 128 рыбопромысловых судах, для которых выполнение процедуры до 1 сентября 2017 г. невозможно или приведет к значительным убыткам.

Безусловно, важно обеспечивать контроль за промыслом и сохранение водных биоресурсов, но сроки для выполнения методических рекомендаций должны быть более щадящими, считают в отраслевом сообществе.

Fishnews