01 сентября 2017 года

Россельхознадзор предложил схему сертификации для мест без Интернета

Предложения по изменению действующих правил оформления ветеринарно-сопроводительных документов подготовили Россельхознадзор и профильный департамент Минсельхоза. Предусматривается, в частности, как быть с электронной сертификацией на территориях без интернет-связи.

Напомним, что с 1 января 2018 г. станет обязательным оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

Сейчас Россельхознадзор представил для обсуждения возможные изменения действующих правил ветсертификации. Ведомство пригласило заинтересованных лиц направлять свои инициативы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в проекте, опубликованном на сайте Россельхознадзора, представлена схема действий для тех мест, где нет интернет-связи. Предусматривается, что федеральный орган исполнительной власти в сфере ветеринарии утверждает перечень таких «белых пятен» - территорий, где нет технической возможности подключиться к Интернету и нет возможности удаленного оформления ВСД. Список должен размещаться на сайте ведомства.

Предполагается, что ветеринарно-сопроводительный документ на такой территории будет оформляться на бумажном носителе, причем делать это смогут только уполномоченные лица учреждений, подведомственных региональному органу власти.

С этим ветеринарно-сопроводительным документом товар должен проследовать «на подведомственный данному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ветеринарного надзора объект», причем он должен располагаться в том же регионе.

На этом объекте будет оформляться электронная «ветеринарка» на основе данных, которые есть в ветеринарно-сопроводительном документе на бумажном носителе. С электронным документом продукция и проследует в точку назначения.

Региональное ветеринарное ведомство должно, по задумке авторов проекта, утвердить перечень объектов, где будут оформляться электронные ВСД.

Карта «слепых зон» важна для рыбаков

Проблема электронной ветсертификации на территориях без выхода в Интернет активно обсуждалась на июльской конференции, которую организовала в Южно-Сахалинске ВАРПЭ: на вопросы представителей рыбного бизнеса отвечал тогда замглавы Россельхознадзора Николай Власов.

По итогам конференции Россельхознадзору и Росрыболовству было предложено подготовить и утвердить по регионам перечни «слепых зон». К работе рекомендовано привлечь бизнес-сообщество и региональные власти.

Fishnews