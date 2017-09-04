04 сентября 2017 года

ЕАЭС хочет «поучиться аквакультуре» у Португалии

Планируется, что ключевым вектором сотрудничества Португалии и Евразийского экономического союза в области рыбоводства станет создание современных производств на основе уникальных разработок.

Делегация Евразийской экономической комиссии совершила деловой визит в Португалию. Член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский на встрече с сотрудниками Алгарвийского университета ознакомился с инновационными технологиями выращивания рыбы и развития аквакультуры. По мнению министра, разработки португальских исследователей, а также опыт республики по стимулированию отрасли и поддержке национальных производителей должны быть учтены при разработке Концепции развития аквакультуры в странах ЕАЭС.

«Взаимодействие с зарубежными инновационными предприятиями, обмен опытом и достижениями в этой сфере позволят обеспечить создание в странах Союза передовых производств аквакультуры, отвечающих современным требованиям экологии», – подчеркнул Сергей Сидорский.

Особое внимание российские гости уделили изучению механизмов государственной поддержки и стимулирования инновационных компаний в Европейском союзе, сообщили Fishnews в пресс-службе комиссии. Проведен ряд рабочих встреч с представителями органов власти и бизнес-сообщества.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) и ЕЭК организовали деловой форум. В нем приняли участие представители властей республики, деловых кругов и ассоциаций предприятий аквакультуры. Участники форума пришли к выводу, что ключевым вектором сотрудничества между Португалией и Евразийским экономическим союзом должно стать создание современных производств, в основе которых лежат уникальные технологические разработки.

Сергей Сидорский отметил необходимость усиления кооперационного сотрудничества между институтами - обмена опытом и достижениями в области инновационных технологий, участия в специализированных образовательных программах и программах повышения квалификации.

Министр обсудил с участниками форума перспективы взаимодействия евразийских и португальских производителей, а также представил Концепцию развития аквакультуры в странах ЕАЭС.

Fishnews