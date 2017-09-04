04 сентября 2017 года

Чиновники будут нести личную ответственность за отбор проектов под квоты

Росрыболовство представило для обсуждения возможный порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов.

Правовые акты Правительства РФ по квотам на инвестиционные цели были подписаны в апреле-мае 2017 г. Согласно постановлению от 29 мая 2017 г. № 648, для отбора инвестпроектов по строительству судов и береговых заводов Росрыболовство должно создать специальную комиссию – из представителей Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития, ФАС и самого федерального агентства, в должности не ниже заместителя министра или замруководителя.

Обеспечивать деятельность комиссии будет рабочая группа – из представителей тех же ведомств. Она будет проверять документы заявителей. Росрыболовству необходимо утвердить составы комиссии и рабочей группы, а также порядок их работы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сейчас для обсуждения представлен проект приказа об утверждении порядка деятельности комиссии и рабочей группы.

Предлагается предусмотреть, что комиссия будет состоять из председателя, его заместителя, членов комиссии и ответственного секретаря (без права голоса). При этом заседание комиссии будет считаться правомочным, только если в нем будут принимать участие все ее члены. «В случае невозможности участия в заседании комиссии член комиссии обеспечивает делегирование своих полномочий другому лицу, занимающему равнозначную должность, путем направления соответствующей доверенности ответственному секретарю комиссии», - говорится в проекте. Кворум для рабочей группы иной – не менее 2/3 ее членов.

В то же время далее сказано, что «члены комиссии и рабочей группы участвуют в заседаниях лично без права замены и несут персональную ответственность за принятые решения».

Рабочая группа должна рассматривать заявки на инвестквоты и другие документы. Предложено распределить между представителями ведомств обязанности за подготовку позиции в заключении по соответствию полученных документов тем или иным требованиям. Например, за Минпромторгом предлагается закрепить вопросы соответствия/несоответствия инвестиционного проекта и объекта инвестиций Требованиям к объектам инвестиций и инвестпроектам; за ФАС – соответствие сведений о нахождении или ненахождении под контроль иностранного инвестора. Тут же предложена и форма заключения.

Заключения по каждому заявлению затем должны будут передаваться в комиссию. При этом особая роль отводится Минвостокразвития. Планируется, что представители министерства будут рассматривать заявление по инвестпроектам, реализация которых предполагается в ДФО, а также заявки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на Дальнем Востоке.

В проекте описаны дальнейшие действия комиссии после получения заключений, в том числе при необходимости проведения аукциона на понижение.

Fishnews