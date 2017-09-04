04 сентября 2017 года

Ветеринарный контроль перейдет на проверочные листы

Правительство внесло изменения в законодательство о государственном ветеринарном надзоре. С октября при осуществлении проверок контролеры будут обязаны использовать проверочные листы.

Напомним, в прошлом году были приняты поправки в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». В частности, введено положение о проверочных листах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, постановлением правительства от 30 августа 2017 г. № 1041 внесены изменения в Положение о государственном ветеринарном надзоре. Установлено, что при проведении контроля обязательно должны использоваться проверочные листы. Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в эти листы. Вопросы должны затрагивать обязательные требования для юрлиц и ИП, соблюдение которых наиболее значимо для жизни, здоровья граждан, животных, растений, окружающей среды, безопасности государства, предупреждения ЧС.

Также внесены изменения в Положение о федеральном государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств. Предусматривается обязательное использование чек-листов при проведении Россельхознадзором проверок по ветеринарным лекарствам.

Поправки вступят в силу с 1 октября 2017 г. В правительстве отмечают, что они позволят снизить административные и финансовые издержки граждан и организаций, повысить прозрачность деятельности контрольно-надзорных органов, оптимизировать использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счет сокращения времени проверок.

В июле Россельхознадзор уже предложил формы проверочных листов, в том числе для государственного ветеринарного надзора на рыбоперерабатывающих предприятиях.

Fishnews