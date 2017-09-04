Ветеринарный контроль перейдет на проверочные листы

04 сентября 2017 года
Вопросы определения долей квот добычи в морских водах рассматривались на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано направить в ведомство предложения по реализации математической модели расчета.
Росрыболовство представило для обсуждения возможный порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов.
Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.
В проекте изменений, представленных Россельхознадзором, при оформлении ветеринарного сертификата на уловы водных биоресурсов допускается указание приблизительного объема (массы).
01 сентября 2017 года
Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.
На этой неделе вступил в силу технический регламент ЕАЭС по рыбе, а также было принято решение, которое так волновало рыбаков, - о сдвиге сроков по опломбировке ТСК в соответствии со специальными методическими рекомендациями.
04 сентября 2017 года
Вопросы определения долей квот добычи в морских водах рассматривались на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано направить в ведомство предложения по реализации математической модели расчета.
Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.
Росрыболовство представило для обсуждения возможный порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи водных биоресурсов.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.
Рыбный техрегламент ударит в первую очередь по полуподвальным, кустарным производствам, «белый» бизнес, который отвечает новым требованиям к безопасности рыбной продукции, только выиграет, считают в ЕЭК.
В проекте изменений, представленных Россельхознадзором, при оформлении ветеринарного сертификата на уловы водных биоресурсов допускается указание приблизительного объема (массы).
Планируется, что ключевым вектором сотрудничества Португалии и Евразийского экономического союза в области рыбоводства станет создание современных производств на основе уникальных разработок.
Вьетнамская ассоциация производителей и экспортеров морепродуктов (VASEP) считает, что во второй половине 2017 г. экспорт водных биоресурсов республики может составить 4,46 млрд долларов. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
01 сентября 2017 года
Всеми средствами, которым располагают Минсельхоз и Росрыболовство в содружестве с НИИ и рыбопромышленниками, нужно добиваться увеличения финансирования рыбохозяйственных исследований, уверен председатель КС «Севрыба», заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав Зиланов.