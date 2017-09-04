04 сентября 2017 года

Предложения ВАРПЭ учтут при использовании модели расчета долей квот

Вопросы определения долей квот добычи в морских водах рассматривались на совещании у замглавы Росрыболовства Петра Савчука. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано направить в ведомство предложения по реализации математической модели расчета.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел 29 августа совещание «Показательное тестирование математической модели расчета общего размера доли и порядка распределения и расчета объема ОДУ водных биоресурсов, распределенного применительно к квоте добычи (вылова) ВБР в морских водах (минтай, крабы)».

Встреча проводилась по инициативе ВАРПЭ. В протоколе совещания отражены дальнейшие шаги, сообщает корреспондент Fishnews. Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий рекомендовано до 15 сентября направить в Росрыболовство предложения по реализации математической модели.

До 20 сентября федеральное агентство должно передать их в Центр системы мониторинга рыболовства и связи. До середины октября ЦСМС необходимо изучить целесообразность их применения при реализации математической модели.

Также учреждение должно до 15 октября выполнить расчет математической модели для Северного бассейна (треска, пикша, зубатка).

В совещании приняли участие представители Росрыболовства, Минсельхоза, ЦСМС, рыбопромышленных компаний, отраслевых объединений.

Напомним, что волнующий рыбаков вопрос: как будут перезаключаться договоры о закреплении долей на 15-летний период, президент ВАРПЭ Герман Зверев поднял на недавнем совещании, которое премьер Дмитрий Медведев проводил на Сахалине. На подачу заявок должен отводиться разумный срок, а базовые для расчета долей показатели должны находиться в открытом доступе, чтобы пользователи водных биоресурсов могли заранее подсчитать, какие лимиты они получат, подчеркнул глава объединения. Председатель правительства тогда сообщил, что даст поручение о проработке вопроса.

Тема закрепления долей на новый период рассматривалась на апрельском заседании совета ВАРПЭ и на общем собрании в мае. Решение этих вопросов признано ключевой задачей для ассоциации. Нужно провести тестовые расчеты, что руководитель каждого предприятия заранее понимал, какой объем будет закреплен с 1 января 2019 г., отмечал президент ВАРПЭ в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

В августе всероссийская ассоциация направила свой вариант постановления правительства о заключении договоров закрепления долей квот вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

Fishnews