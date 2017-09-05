06 сентября 2017 года

К эксперименту по электронной ветсертификации присоединились новые суда

Для автоматического оформления ветеринарно-сопроводительных документов на основе судовых суточных донесений в информационной системе «Меркурий» предусмотрен специальный модуль. По данным на конец августа, к нему подключилось 28 хозяйствующих субъектов и 117 судов.

Статистику использования модуля по ветсертификации на основе ССД опубликовал на своем сайте Россельхознадзор. Если сравнивать с данными на конец июля, число пользователей модуля увеличилось:по информации за прошлый отчетный период это было 20 хозяйствующих субъектов и 92 судна.

К концу августа к модулю подключилось 41 судно, зарегистрированное на Камчатке, 28 – в Приморье, 26 – в Хабаровском крае, 12 – в Сахалинской области, 10 -на Чукотке.

В августе на основании данных судовых суточных донесений в системе «Меркурий» автоматически сформировано 1126 электронных ветеринарных сертификатов на вылов, сообщили Fishnews в Россельхознадзоре.

Напомним, что с 1 января 2018 г. электронная ветеринарная сертификация станет обязательной. До этого оформление ВСД в электронном виде может производиться по желанию собственника подконтрольных товаров.

Fishnews