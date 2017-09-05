К эксперименту по электронной ветсертификации присоединились новые суда

05 сентября 2017 года
Финансирование шести территорий опережающего развития в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и на Камчатке увеличено в общей сложности более чем на 5 млрд рублей.
04 сентября 2017 года
Правительство внесло изменения в законодательство о государственном ветеринарном надзоре. С октября при осуществлении проверок контролеры будут обязаны использовать проверочные листы.
Об использовании электронного промыслового журнала, перспективах межведомственной системы «Рыболовство», подготовке к распределению квот начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал на встрече с представителями рыбацких предприятий во Владивостоке.
Камчатский край представит на Восточном экономическом форуме проекты, в том числе в рыбной отрасли, которые напрямую влияют на развитие экономики региона, отмечает губернатор Владимир Илюхин.
Что мешает заказывать суда под инвестиционные квоты на дальневосточных верфях – этот вопрос Росрыболовство решило обсудить с участием рыбопромышленников и судостроителей на совещании в Хабаровском крае.
В проекте изменений, представленных Россельхознадзором, при оформлении ветеринарного сертификата на уловы водных биоресурсов допускается указание приблизительного объема (массы).
06 сентября 2017 года
К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.
Восточный экономический форум официально открыли в столице Приморья. Говоря о новых инструментах развития, запущенных на Дальнем Востоке, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отметил начало работы квот на инвестиционные цели.
В этом году в водоемы Курганской области, предоставленные для аквакультуры, переселили более 176 млн личинок сиговых видов рыб и их гибридов. Летний нагул товарной рыбы позволяет рассчитывать на благополучную осеннюю сиговую путину, отмечают в теруправлении Росрыболовства.
05 сентября 2017 года
Колючего краба Северо-Охотоморской подзоны, устриц и петушка Восточно-Сахалинской подзоны, дальневосточных камбал, чира и пелядь в Тазовской губе Карского моря, судака Азовского моря включат в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ.
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
Инвестиционные проекты компаний представлены на объединенном стенде рыбопромышленников и Росрыболовства, заработавшем 5 сентября на площадке ВЭФ. Также здесь организованы биржевые торги рыбопродукцией.
В Стратегии государственной политики по защите прав потребителей предусмотрели меры по борьбе с вводящей в заблуждение информацией об экологичности продуктов.
То, что установление правил для контроля и надзора в сфере рыболовства рассредоточено по множеству ведомств – большой минус, считает замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.
Финансирование шести территорий опережающего развития в Приморье, Хабаровском крае, Республике Саха (Якутия) и на Камчатке увеличено в общей сложности более чем на 5 млрд рублей.
Уже этой осенью на Сахалине вступит в строй уникальный завод по переработке морепродуктов. Это будет первое в России береговое предприятие, ориентированное на производство продукции из свежемороженого и живого краба.