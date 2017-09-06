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Вопросы сотрудничества в рыбной отрасли представители компетентных ведомств России и Южной Кореи обсудили на встрече в рамках ВЭФ

Инвестиции и квоты обсудили Илья Шестаков и корейский министр

К обсуждению корейских вложений в рыбное хозяйство Дальнего Востока Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Республики Корея вновь обратились на площадке ВЭФ. Глава Росрыболовства Илья Шестаков отметил, что российская сторона намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.

Меморандум о сотрудничестве по инвестпроектам на Дальнем Востоке Росрыболовство и Министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи подписали на ВЭФ в прошлом году. На нынешнем ВЭФ стороны продолжили диалог.

6 сентября на площадке форума замминистра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел встречу с министром морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чуном. В мероприятии также участвовали замглавы Росрыболовства Петр Савчук, заместитель министра морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ян Су, представители научно-исследовательских (ТИНРО-Центр, Корейский морской институт) и других организаций.

«В рамках переговоров стороны обсудили основные аспекты российско-корейского сотрудничества в области рыболовства», - рассказали Fishnews в пресс-службе российского рыбного ведомства.

Особое внимание участники встречи уделили реализации инвестиционных проектов в рыбохозяйственном комплексе Дальнего Востока России. Подписание меморандума в 2016 г., по словам Ильи Шестакова, придало импульс для продвижения корейских инвестиций в рыбное хозяйство региона. В рамках меморандума планируется поддержка проектов инвестиционного сотрудничества между российскими и корейскими предприятиями по таким направлениям, как судостроение, судоремонт, строительство морозильных, холодильных, перерабатывающих мощностей и торгово-логистических центров.

Участники встречи также обсудили вопрос о возможности предоставления для Южной Кореи дополнительной квоты на вылов минтая и сайры в исключительной экономзоне РФ. На заседании 26-й сессии Российско-Корейской комиссии по рыбному хозяйству (проходила в апреле 2017 г в Москве) стороны говорили о взаимосвязи рассмотрения этого вопроса с наличием конкретных предложений по инвестпроектам в рыбном хозяйстве Дальнего Востока.

В ходе встречи Илья Шестаков обозначил площадки в Приморье с уже готовой инфраструктурой, перспективные для строительства хабов. Подробнее рассмотрена возможность реализации проекта на мысе Назимова и потенциал порта Зарубино.

Ким Ён Чун подчеркнул, что последнее время сотрудничество России и Республики Корея находится на высоком уровне, в том числе наблюдается прогресс в области инвестиционного партнерства. «Этому вопросу корейская сторона уделяет большое внимание. И наши переговоры на площадке ВЭФ придадут импульс для начала работы по конкретным проектам», - сказал глава корейского министерства.

В свою очередь руководитель Росрыболовства заверил, что Россия намерена создать комфортные условия для корейских инвесторов на взаимовыгодных началах.

Что уже реализуется?

Как отметили в Росрыболовстве, среди 15 резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР, ТОСЭР) с иностранными инвестициями уже есть компания с привлечением корейских вложений - ООО «Город 415» (резидент ТОР «Камчатка»), которая реализует проект по созданию комплекса глубокой переработки водных биоресурсов. Кроме того, по состоянию на первую половину 2017 г. поданы заявки от двух компаний - ООО «Отель Прайд» (заявитель ТОР «Большой Камень») и ООО «Трейд» (заявитель ТОР «Хабаровск») с участием корейских инвестиций на общую сумму 1,3 млрд рублей. Также в рамках свободного порта Владивосток поступила заявка от ООО СП «РосКор» с участием корейских инвестиций.

Fishnews

  • Вопросы сотрудничества в рыбной отрасли представители компетентных ведомств России и Южной Кореи обсудили на встрече в рамках ВЭФ
  • Министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун и заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков
  • Корейскую делегацию возглавлял министр морских дел и рыболовства Республики Корея Ким Ён Чун
  • В состав российской делегации вошли представители Росрыболовства и ТИНРО-Центра
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