Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.
05 сентября 2017 года
Правительство РФ выпустило распоряжение о создании военной кафедры при нескольких вузах. В их число вошел и Мурманский государственный технический университет.
В Стратегии государственной политики по защите прав потребителей предусмотрели меры по борьбе с вводящей в заблуждение информацией об экологичности продуктов.
Уже этой осенью на Сахалине вступит в строй уникальный завод по переработке морепродуктов. Это будет первое в России береговое предприятие, ориентированное на производство продукции из свежемороженого и живого краба.
07 сентября 2017 года
Законопроект о предоставлении рыбоводным заводам, работавшим по договорам искусственного воспроизводства, права на бесконкурсное получение участков одобрен комиссией по законопроектной деятельности.
На Восточном экономическом форуме ФГУП «Нацрыбресурс» представило проект развития Диомидовского рыбного порта. Планируется, что перевалка рыбопродукции в нем увеличится до 180 тыс. тонн в год.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
Арбитражный суд Камчатки отказал Росприроднадзору во взыскании почти 52 млн рублей с компании за притопление судна. Было решено, что размер экологического ущерба неверно рассчитан, негативные последствия для акватории не доказаны.
06 сентября 2017 года
Как сделать аквакультуру Дальнего Востока привлекательнее для инвесторов, обсудили на сессии в рамках Восточного экономического форума. Представители предприятий пожаловались на невозможность разведения гидробионтов на рыбопромысловых участках, сложности с экологической экспертизой, несовершенство методики изъятия.
Министерствам предстоит изучить возможность внесения в правовые акты по инвестквотам изменений, которые, как заявили представители рыбного бизнеса, позволят сделать этот механизм более гибким. Такое поручение глава Правительства Дмитрий Медведев дал по итогам совещания на Сахалине.
В первый день работы ВЭФ на объединенном стенде Росрыболовства и рыбопромышленников подписали соглашение о сотрудничестве Ленинградский судостроительный завод «Пелла», ООО «Антей» и Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.
В Светлогорске открылась международная научно-практическая конференция по вопросам производства рыбной продукции. Главные темы в этом году – применение рыбного техрегламента, технологии хранения рыбы, ХАССП и новые требования к маркировке.
На площадке Восточного экономического форума работает объединенный стенд Росрыболовства и рыбопромышленников. Глава ведомства Илья Шестаков осмотрел экспозицию, пообщался с представителями компаний и дал старт биржевым торгам рыбной продукции.
Горячая линия, которая позволит неравнодушным гражданам сообщать о случаях появления в продаже нерестового омуля, открылась в Бурятии. Жителей просят проявить гражданскую позицию и помочь в сохранении рыбы.