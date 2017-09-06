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Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

Министерства посмотрят, как сделать работу «анадромных» комиссий лучше

По итогам совещания, состоявшегося в августе на Сахалине, глава правительства Дмитрий Медведев поручил федеральным ведомствам совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий по анадромным и предложить, как сделать эту деятельность лучше.

В число задач, которые премьер Дмитрий Медведев поставил по результатам августовского совещания в Сахалинской области, вошло поручение по комиссиям, которые занимаются регулированием вылова анадромных видов рыб.

Минсельхоз и Минвостокразвития должны совместно с органами госвласти регионов проанализировать работу таких комиссий и представить в правительство предложения по совершенствованию их деятельности, сообщает корреспондент Fishnews.

Вопрос работы «анадромных» комиссий – важнейший для дальневосточных регионов: на заседаниях таких органов определяются в том числе правила промысла тихоокеанских лососей. С прошлого года в порядок деятельности комиссий дважды вносились изменения – сначала приказом Минсельхоза от 17 августа 2016 г. № 357, затем – приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 5 июня 2017 г. № 274.

Fishnews

НазадМетки: правительствосахалин

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