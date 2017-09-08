08 сентября 2017 года

Власти Камчатки и Росрыболовство заключили соглашение для развития порта

Краевое правительство и Росрыболовство договорились о взаимодействии по развитию инфраструктуры морского порта Петропавловск-Камчатский. Соглашение об этом в рамках ВЭФ подписали губернатор Владимир Илюхин и глава федерального агентства Илья Шестаков.

Ранее подписи под документом также поставили врио генерального директора ФГУП «Национальные рыбные ресурсы» Сергей Харьков и генеральный директор ООО «Свободный порт Камчатка» Владимир Аврамец.

Цели соглашения – эффективное взаимодействие для модернизации и строительства объектов портовой инфраструктуры, обеспечивающих транспортную обработку продукции из водных биоресурсов и иных грузов. В рамках совместной работы сторон будет выполнен комплекс мероприятий, который позволит увеличить объемы перевалки грузов и повысить качество портовых услуг, рассказали Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

Одним из основных пунктов является обязательство «Нацрыбресурса» в срок до 31 декабря 2018 г. выполнить реконструкцию находящихся в федеральной собственности причалов № 10, 11 и 12 в поселке Авача. Предприятие должно обеспечить причальный фронт до 533,8 м, с глубиной у причалов до 9,9 м.

Большой объем работ будет выполнен в порту с привлечением средств резидента территории опережающего развития – компании «Свободный порт Камчатка». Инвестор планирует создать в порту новый терминал для перевалки и хранения контейнерных и генеральных грузов. В ближайшие два года за счет частных средств компания реконструирует подкрановые пути, построит инженерные коммуникации, обустроит площадки перегрузочного комплекса на территории, прилегающей к причалам «Нацрыбресурса». Кроме того, резидент выполнит модернизацию инфраструктуры, необходимой для осуществления перевалки и хранения контейнеров и генгрузов.

Правительство края обеспечит работы по реконструкции подъездной дороги, чтобы увеличилась ее пропускная способность и была возможность круглогодичного использования.

В рамках соглашения совместно с Росрыболовством правительство региона будет реализовывать и другие меры по поддержке и развитию промышленного рыболовства и производства продукции из ВБР.

«Полтора года назад мы активно начали работу по приведению в порядок причальных сооружений в Авачинской бухте. Ряд объектов в главном порту края принадлежит «Нацрыбресурсам». Нам удалось вместе с инвесторами и Росрыболовством договориться о том, чтобы часть этих причальных сооружений привести в надлежащий вид. Общий объем заявленных инвестиций составляет порядка 1,8 млрд рублей. Есть участие с камчатской стороны - компании «Свободный порт Камчатка», плюс сами «Нацрыбресурсы» и, конечно, Камчатский край. Наша ответственность – строительство подъездных путей. «Нацрыбресурс» в лице Росрыболовства будет осуществлять финансирование этого проекта. Наш камчатский инвестор будет осуществлять работы по приведению в порядок всей портовой инфраструктуры», - сообщил по итогам подписания Владимир Илюхин.

Глава региона подчеркнул, что речь идет о модернизации портовой инфраструктуры в пригородном поселке Авача в Петропавловске-Камчатском.

«Мы уже несколько лет пытаемся убрать из центра города все насыпные грузы, которые сегодня переваливаются в ковше Авачинской бухты вблизи центра краевой столицы. С реализацией этого проекта часть этих работ будет перенесена в промзону поселка Авача, – сказал Владимир Илюхин. – Это одно из важных соглашений для Камчатки. Накануне мы подписали еще одно стратегическое соглашение – по строительству аэровокзального комплекса с компанией «Аэропорты регионов». Эти два проекта предполагают инвестиции в экономику края в размере 10 млрд рублей».

Fishnews