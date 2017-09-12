12 сентября 2017 года

Петр Савчук: Работа комиссий по анадромным должна быть прозрачной

Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

В прошлом году Минсельхоз внес изменения в правила, по которым формируются региональные комиссии по анадромным. Было предусмотрено, что не менее двух третей от общего состава комиссии должны занимать лица, замещающие должности федеральной государственной службы РФ. Под эту формулировку не попали представители рыбводов, отраслевых НИИ и ряда других госструктур. В результате возникли перекосы: так, в Хабаровском крае в комиссию не вошло ни одного представителя бизнес-сообщества. 13 августа вступил в силу новый приказ Минсельхоза, который призван устранить проблемы по составам.

Представители ассоциаций, союзов должны принимать участие в работе комиссий по анадромным, считает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук. Действующая правовая база обеспечивает отраслевым объединениям такую возможность, напомнил собеседник Fishnews. Даже если представители бизнес-сообщества не входят в состав комиссии, они могут присутствовать на ее заседаниях, это абсолютно нормально, полагает замглавы ведомства.

«Работу комиссий нужно организовывать прозрачно», – подчеркнул Петр Савчук. Представительство бизнес-сообщества как раз и помогает обеспечить понятность решений, считает заместитель руководителя Росрыболовства.

По мнению Петра Савчука, также требует решения вопрос о роли руководства регионов в утверждении протоколов заседаний комиссий по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Вопрос по работе «анадромных» комиссий нашел отражение в перечне поручений, которые дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Минсельхоз и Минвостокразвития должны совместно с региональными властями проанализировать работу комиссий и представить в правительство предложения о том, как можно усовершенствовать их деятельность.

Fishnews