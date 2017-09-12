12 сентября 2017 года

На Сахалине будет работать единая ассоциация рыбаков

На базе крупнейших рыбохозяйственных объединений Сахалинской области создана новая единая организация – Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

Решение о консолидации Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» приняли нынешней весной. В течение нескольких месяцев специалисты выбирали форму для дальнейшей работы.

На собрании 12 сентября президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов представил перспективы создания единой большой ассоциации. «Участники встречи – а это около 50 предприятий – единогласно поддержали такое решение, – сообщил он Fishnews. – Таким образом, создана новая организация».

«Как мне кажется, задача нашей единой ассоциации – попытаться решать возникающие вопросы внутри рыбацкого сообщества. Если мы будем разобщены, нас просто не услышат. Нужно вырабатывать свои консолидированные решения и предлагать их органам власти, чтобы они могли, оценивая их с точки зрения закона, смотреть на возможность принятия», – заявил ранее Максим Козлов в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Представители объединения примут участие в сессии Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, посвященной стратегии развития отрасли до 2030 г. Для решений на уровне региона необходимо четко понимать, каковы тенденции и политика на федеральном уровне, отметил Максим Козлов.

Fishnews