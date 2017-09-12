На Сахалине будет работать единая ассоциация рыбаков

12 сентября 2017 года
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
11 сентября 2017 года
На Восточном экономическом форуме по инициативе Росрыболовства впервые в истории подобных мероприятий состоялись биржевые торги отечественной рыбопродукцией. Они не только привлекли новых участников, но и вызвали большой интерес к проекту со стороны инвесторов из АТР.
Изучить вопрос о корректировке механизма инвестквот под береговые заводы поручил премьер Дмитрий Медведев. Сессия в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге позволит организовать полноценное экспертное обсуждение поправок, отмечает глава ВАРПЭ Герман Зверев.
08 сентября 2017 года
На нынешней неделе были опубликованы поручения, которые премьер Дмитрий Медведев дал по итогам поездки на Сахалин. Одна из ключевых тем – изменения по механизму инвестиционных квот.
07 сентября 2017 года
В каком объеме возможны сейчас изменения по механизму инвестиционных квот, что мешает продвижению российской рыбопродукции на зарубежных рынках, какие вопросы волнуют компании, которые собираются строить под инвестквоты береговые заводы, – обсуждали на площадке ВЭФ.
К 5 сентября на Дальнем Востоке освоено 300 тыс. тонн лососей (+ 5% к уровню нечетного 2015 г.) В связи с плохими подходами горбуши на Сахалине частные рыбоводные заводы согласились помочь госучреждению с закладкой икры.
12 сентября 2017 года
Портал «Наша природа» позволяет оперативно сообщать об экологических нарушениях. Теперь правительство закрепило за этой системой общественного контроля статус федеральной государственной.
Отраслевые союзы и ассоциации должны принимать участие в работе комиссий, которые занимаются регулированием добычи анадромных видов рыб, – тем более что такое представительство предусмотрено нормативной базой, отмечает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.
Исследования показали, что биомасса северно-восточной популяции атлантической скумбрии на 13% превысила уровень прошлого года, достигнув исторического максимума. На ее промысле наблюдаются большие уловы, хотя пик сезона еще не наступил.
В осеннюю сессию Госдума вернется к рассмотрению законопроектов о любительском и прибрежном рыболовстве – во втором и первом чтениях соответственно.
В этом году рыбный раздел World Food Moscow предложил посетителям выставки познакомиться с новыми брендами ведущих рыбопромышленных компаний и необычным форматом торговли рыбой и морепродуктами.
13 сентября представители России и Норвегии обсудят в Санкт-Петербурге повестку 47-й сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству. Саму встречу СРНК планируется провести в октябре в Казани.
Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Документ должен обеспечить единое таможенное регулирование в ЕАЭС.
Двое сотрудников оперативной группы «Пиранья» Росрыболовства задержаны во время служебной командировки на Сахалин. Их подозревают в получении взятки в размере 170 тыс. рублей за покровительство браконьеру.
С января по август предприятия Республики Карелия добыли 65,8 тыс. тонн океанической и пресноводной рыбы. 47,9 тыс. тонн из общего вылова составили треска и пикша (79% квоты).
11 сентября 2017 года
Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.