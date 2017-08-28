Рыбный бизнес Сахалинской области решил выступать единым фронтом: весной два крупнейших объединения региона – Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» – приняли решение о консолидации. Сейчас идет процесс формирования общей организации. Как в рамках одной ассоциации планируется увязывать интересы многочисленных компаний, с какими органами власти налажен диалог и какие шаги могут облегчить работу рыбакам, в интервью «Fishnews – Новости рыболовства» рассказал президент АРС и председатель правления АСРКС Максим Козлов .

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ СО ВСЕМИ

– Максим Георгиевич, Сахалинская область давно считается регионом с большим числом рыбацких объединений. Причем многие из них достаточно активны. Как зародилась идея создания общей ассоциации? Какова ее концепция?

– Сами рыбаки пришли к выводу, что разрозненность никому не принесет пользы. Несмотря на большое количество отраслевых объединений в нашем регионе, проблемы у нас в целом одни и те же. Две основные большие организации – Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» и Ассоциация рыбопромышленников Сахалина – работают, в общем-то, в одной плоскости. Более того, есть предприятия, которые состоят и в АСРКС, и в АРС.

Поэтому решили создать одну большую представительную ассоциацию, куда смогут войти все заинтересованные предприятия региона. Вопрос о консолидации сначала вынесли на рассмотрение Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области», а затем – Ассоциации рыбопромышленников Сахалина.

Хочу сказать, что многие рыбаки, узнав, что мы собираемся выступать единым фронтом, пришли к нам и написали заявление с просьбой о включении в общую ассоциацию. Вокруг общей идеи удалось объединить порядка 50 основных предприятий-добытчиков Сахалина и Курил. Это не только прибрежный лов (на долю наших предприятий по нему приходится не менее 70%), но и океанический, шельфовый промысел – 80% от объема добычи предприятий региона.

– В Сахалинской области созданы районные рыбопромышленные ассоциации. Как будет строиться работа с ними?

– У нас действительно продолжают работать ассоциации на уровне муниципальных образований. Отмечу, что некоторые объединения выражают желание вступить в нашу большую, объединенную организацию. Такое доверие говорит о том, что мы в состоянии решать и решаем масштабные задачи рыбохозяйственного комплекса нашего региона. Полагаю, мы сможем найти общие точки соприкосновения и с другими объединениями нашей области для решения общих вопросов.

Большое внимание уделяется аквакультуре. Ассоциация лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области занимает активную позицию по стоящим перед рыбоводами проблемам. Многие предприятия, которые занимаются воспроизводством лосося, входят и в нашу ассоциацию, поэтому мы тоже видим, какие в этой сфере есть сложности.

В целом вопросов в рыбной отрасли много, все они требуют своего разрешения, квалифицированного подхода. На конференции, которая проводилась в июле в Южно-Сахалинске по техническим регламентам и ветеринарной сертификации, было отмечено, что работать нужно через крупные отраслевые объединения. Зачастую, к сожалению, рыбаки не видят того, что делают органы власти, занимающиеся нормотворчеством. А те, в свою очередь, не совсем понимают проблемы, которые есть у предприятий. Через ассоциации можно поддерживать двустороннюю связь.

– Вы упомянули, что ряд участников вашей организации входят также в Ассоциацию лососевых рыбоводных заводов (АЛРЗ). Я так понимаю, в тесном сотрудничестве будете решать общие вопросы?

– Конечно. У аквакультуры своя специфика. Для рыбоводства издан собственный закон, под него принимаются нормативные акты. Это большая, комплексная работа, которая касается всех. Отмечу, что мы как представители добывающих предприятий заинтересованы в возможности многоцелевого использования акваторий – и под рыболовство, и под аквакультуру. Процессы, происходящие с ресурсами тихоокеанских лососей, требуют, чтобы рыбопромышленники перестраивали свой бизнес. Один из вариантов – заняться аквакультурой. Это бы серьезно выручило, например, рыбаков Анивского района. Вопрос многоцелевого использования участков давно обсуждается на разных площадках, но пока, к сожалению, не сдвинулся с места.

– Тем более о возможности использовать рыбопромысловые участки под рыбоводство говорят не только на Сахалине, но и в других регионах. Отмечают: есть акватории, есть интерес у бизнеса, но законодательство не позволяет решить этот вопрос.

– Да, но закон, думаю, должен корректироваться, если того требуют реалии. Это не по-хозяйски, когда рыбопромысловый участок, на котором нет добычи тихоокеанских лососей, нельзя использовать в других целях, для аквакультуры. Полагаю, что регулятор обратит внимание. Мы в очередной раз попытаемся поднять этот вопрос и, думаю, сможем достичь желаемого результата. Надеемся на помощь и администрации Сахалинской области, и главной отраслевой ассоциации – ВАРПЭ.

– Регулятор уже предлагал законопроект, призванный обеспечить возможность осуществления аквакультуры на РПУ.

– Нужно понять, какие причины мешают принятию этой нормы. И, разобравшись, предложить какие-то решения. Ведь просто говорить «Обеспечьте нам такие изменения» неправильно. Будем искать варианты.

– Сегодня ассоциация объединяет много игроков, понятно, что речь идет о бизнесе, у всех свои интересы, могут быть и противоречия. Как вы видите перед собой задачу по поиску консенсуса, по решению общих вопросов?

– Добыча тихоокеанских лососей всегда была для Сахалинской области сложной темой, и для федеральных органов власти, и для администрации региона. У нас действительно очень много предприятий, которые занимаются промыслом, переработкой лососевых. У каждого свое видение процессов, речь идет о допуске к ресурсу, а его становится все меньше, и накал страстей растет.

Как мне кажется, задача нашей единой ассоциации – попытаться решать возникающие вопросы внутри рыбацкого сообщества. Если мы будем разобщены, нас просто не услышат. Нужно вырабатывать свои консолидированные решения и предлагать их органам власти, чтобы они могли, оценивая их с точки зрения закона, смотреть на возможность принятия.

Показательной в этом году стала ситуация с заливом Терпения: рыбакам удалось в определенной степени консолидироваться, они предлагали сокращение количества ставных неводов, проходные дни, понимая, что промысел может быть совсем закрыт.

Кстати, мы ни от кого не отворачиваемся, готовы со всеми работать, в том числе и с теми предприятиями, которые не состоят в ассоциации. Стараемся вникать в проблемы, помогать словом и делом.

– Для каждой ассоциации важно, с какими властными структурами, бизнес-объединениями она наладила диалог. Какой багаж наработан на сегодняшний день у вашей организации? И какие планы по сотрудничеству с госструктурами и коллегами по России?

– Изначально мы рассказали о работе по объединению рыбаков губернатору Сахалинской области, который, как известно, активно помогает рыбацкому сообществу в решении вопросов. Олег Кожемяко нашу инициативу поддержал. Анатолий Макоедов, заместитель председателя правительства региона, также считает важной работу по консолидации. Он, конечно, нам помогает в этих вопросах.

Мы также уже представились заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. В нашем регионе в промысловой экспедиции он дал старт добыче сардины-иваси и скумбрии. Для рыбаков это было знаковое событие. Отмечу, что Сахалин активно включается в промысел перспективных объектов. Илья Васильевич сказал, что решение о консолидации правильное, нужно объединяться.

Встречались мы с начальником Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергеем Кудряшовым, с начальником сахалинской нацгвардии Вадимом Клеповым.

Считаю, что необходимо иметь соглашения о взаимодействии со всеми органами власти, которые имеют отношение к отрасли. Ассоциация должна быть представлена на всех площадках, где так или иначе затрагиваются интересы рыбаков. Мы такую работу ведем.

В перспективе хотим привлечь в ассоциацию независимых экспертов по различным направлениям в области рыболовства. Очень надеемся на сотрудничество с нашим основным отраслевым институтом СахНИРО, рассчитываем привлечь его в наше объединение.

Планируем также наладить взаимодействие с Сахалинским государственным университетом, пригласить его специалистов для диалога на наших площадках. Задачи для себя ставим большие и амбициозные.

– Налажено и взаимодействие с областным бизнес-омбудсменом Андреем Коваленко.

– Да, мы заключили соглашение, трехстороннее: наше объединение, Ассоциация лососевых рыбоводных заводов и институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Недавно Андрей Сергеевич стал общественным представителем бизнес-омбудсмена при президенте РФ в сфере рыболовства и аквакультуры. Думаю, это сделает наши отношения еще более плотными. Будем работать в одном направлении.

– С ВАРПЭ также сотрудничаете?

– С президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Германом Зверевым у нас сложились хорошие отношения. Мы, в свою очередь, надеемся на конструктивное взаимодействие. Потому что не всегда из регионов видно те тенденции, которые есть на федеральном уровне. ВАРПЭ как раз отслеживает и понимает эти направления.

НЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ РЫБАКА

– В преддверии лососевой путины, в апреле, вы попросили федеральный центр организовать отдельную рабочую группу и перед заседанием ДВНПС обсудить меры регулирования промысла, которые предлагались для Сахалина. Как вы считаете, опыт позитивный, стоит его использовать в следующем году?

– Часть вопросов мы, к сожалению, не смогли решить внутри профессионального сообщества региона. Обратились к Росрыболовству с просьбой организовать обсуждение на специальной рабочей группе, и Илья Васильевич на наше предложение откликнулся. Накануне заседания Дальневосточного научно-промыслового совета замглавы Росрыболовства Петр Савчук провел встречу специалистов.

ДВНПС – орган, который может давать рекомендации в комиссию по анадромным любого дальневосточного субъекта Федерации. И многие вещи, которые мы «погрузили» в протокол рабочей группы, а затем и научно-промыслового совета, сегодня системно решаются.

Не хочется перегружать федеральные органы власти узкорегиональными вопросами, и надеемся, что нам редко потребуется создавать такого рода рабочие группы для отдельных субъектов Федерации. Но в целом, как показала практика, это позитивная возможность решать проблемы рыбаков.

– Рыбацкое сообщество на Сахалине активно поднимало вопрос кодификации орудий лова. На какой стадии решение этой проблемы сейчас?

– Нам дали время до конца года, чтобы получить коды ОСМ для орудий, которые используются при прибрежном промысле. Все наши предложения в справочник орудий лова «погружены». Единственное, там около тысячи позиций – на мой взгляд, специалистам нужно их систематизировать, исключив дублирование. Мне кажется, нет столько орудий добычи, сколько их содержится в справочнике. Может возникнуть путаница.

А так пожелания от рыбаков учтены, стараниями Ассоциации лососевых рыбоводных заводов получен код для рыбоучетного заграждения. Что подтверждает – это законное орудие добычи.

– В регионе также много вопросов к электронному промысловому журналу. Насколько нам известно, планируется, что область посетит руководство Центра системы мониторинга рыболовства и связи?

– Уже обсуждали эту тему с начальником ЦСМС: Артем Вилкин услышал вопросы, имеющиеся со стороны рыбаков. Провели также встречу с руководством филиала Центра системы мониторинга рыболовства и связи.

Готовы в тестовом режиме попробовать электронный промысловый журнал, в том числе для прибрежного рыболовства. Но в тех местах, где это возможно: ЭПЖ требует средств подключения, между тем, по данным телекоммуникационных операторов, Сахалинская область покрыта связью только на 30–40%. Вопросы планируется обсудить, когда руководство ЦСМС прибудет на Сахалин.

Хотел бы еще раз обратить внимание на идею, которую я озвучил на конференции. В рамках изменений по 6-мильной зоне, которые внесли в правила рыболовства в прошлом году по инициативе главы Сахалинской области, промысловики получили возможность вести учет уловов в местах доставки. Таким образом, мы, в общем-то, перешли рубеж в системном подходе к оформлению добытой рыбы и морепродуктов и учету уловов в море. Шаг, может быть, и небольшой, но настолько революционный, настолько правильный, что его еще раз нужно изучить и продолжать двигаться в этом же направлении.

Сегодня перед капитаном, перед лицом, ответственным за добычу, стоит не только задача осуществлять рыболовство, но и большое количество требований по учету улова. На мой взгляд, рыбаки перегружены. А самое главное – у контролирующих органов появляется возможность искать в отчетности какие-то погрешности и подвохи. У нас почему-то рыбака продолжают видеть браконьером, хотя времена откровенного браконьерства ушли в прошлое.

На конференции я предложил предусмотреть возможность ведения электронного промыслового журнала и осуществления электронной ветеринарной сертификации в местах доставки, причем это может быть не только место, куда привозят рыбу с моря, но и, например, собственный завод компании. Рекомендация об учете в местах доставки нашла отражение в протоколе конференции.

Причем, на мой взгляд, нужно дать предприятиям возможность определять лицо, ответственное за ведение электронных форм учета, – с соответствующей компетенцией.

В целом, повторюсь, вопросов в отрасли много. Наша ассоциация ставит перед собой задачу не просто озвучивать их. Просто говорить о сложностях – не выход. Нужно предлагать решения, пусть не все из них окажутся верными. Но из предложенных вариантов можно будет выбрать оптимальный.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews – Новости рыболовства»

Август 2017 г.