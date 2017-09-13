13 сентября 2017 года

«Атлантида» готовится в поход к берегам Африки

Осеннюю программу экспедиционных исследований АтлантНИРО завершат рейсы больших НИС «Атлантида» и «Атлантниро». Первое из них займется исследованиями в зоне Марокко, второе проведет траловую съемку в Балтийском море.

Все научные исследования в АтлантНИРО ведутся планомерно, в соответствии с утвержденным государственным заданием, рассказал Fishnews директор института Константин Бандурин. Сейчас проводятся комплексные работы по изучению ресурсов Куршского и Вислинского заливов – несколько раз в месяц выполняется сбор информации по гидробиологии, ихтиологии, оцениваются показатели воды. Аналогичные пробы отбираются и на внутренних водоемах.

Научные наблюдатели АтлантНИРО с определенной периодичностью ведут работу и на промысловых судах, например по сбору данных о состоянии запаса трески Балтийского моря. Кроме того, в распоряжении института находятся два больших научно-исследовательских судна – «Атлантниро» и «Атлантида».

«С 11 сентября начался рейсооборот НИС «Атлантниро» по выполнению траловой съемки для комплексной оценки состояния запасов ВБР Балтийского моря. Мы получили подтверждение, что результаты этой съемки будут учтены ИКЕС. Работу планируется закончить в начале октября», – отметил Константин Бандурин.

На НИС «Атлантида» несколько недель назад завершился плановый ремонт на класс. В начале октября судно должно отправиться в традиционный рейс, чтобы выполнить исследование по оценке молоди ресурсов в водах Марокко. «Выполнение съемки в зоне Марокко – одно из условий российско-марокканского соглашения по рыбному хозяйству», – подчеркнул директор АтлантНИРО.

Он отметил продуктивное взаимодействие науки с рыбопромышленниками, которые оказали финансовую поддержку экспедиции. «Эта помощь позволит нам выполнить исследования в зоне Марокко в полном объеме, необходимом для представления данных по оценке молоди мелких пелагических рыб и дальнейшей работы, – уточнил Константин Бандурин. – «Атлантида» возвращается в декабре. По плану рейс займет не менее 72 судосуток, что должно в полном объеме обеспечить нас необходимыми материалами».

Кроме того, АтлантНИРО при поддержке рыбодобытчиков продолжает направлять в океанические районы научных наблюдателей на рыболовные суда для сбора биостатистических данных, которые позволяют иметь дополнительную информацию, необходимую для оценки состояния запасов промысловых рыб. География работы наблюдателей института включает промысловые районы вблизи Антарктиды, юго-восточной части Тихого океана, северной и центрально-восточной Атлантики. Сейчас в ЦВО (район Марокко) заканчивается рейс сотрудников АтлантНИРО, очередная группа наблюдателей в этот район планируется к отправке в конце сентября.

Fishnews