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Чучело краба на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологии в Санкт-Петербурге

Итоги недели – в обзоре Fishnews

На этой неделе Минсельхоз выпустил изменения по техническим средствам контроля, а правительство одобрило законопроект для рыбоводных заводов. И конечно, встречайте: первый Международный рыбопромышленный форум и масштабная выставка в Петербурге.

Новый приказ по ТСК

Минсельхоз выпустил изменения в приказ о технических средствах контроля. Так, регулятор уточнил, что при заключении договора тайм-чартера переоформлять свидетельство соответствия ТСК нет нужды. Целый ряд дополнений предусмотрели по опломбировке. Расширили и список оборудования АИС. Новый документ должен вступить в силу 25 сентября.

Большая ассоциация на Сахалине

Интересная информация поступает из регионов. В Сахалинской области два крупнейших отраслевых объединения – Ассоциация рыбопромышленников Сахалина и Ассоциация «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» – еще весной приняли решение об объединении. Несколько месяцев специалисты решали: какой будет форма общей работы. На этой неделе договорились: на базе АРС и АСРКС будет создана единая большая ассоциация.

Закон для рыбоводов

Правительство 13 сентября одобрило законопроект, который должен решить вопросы лососевых рыбоводных заводов Сахалинской области. В условиях прошлого законодательства они работали по договорам на искусственное воспроизводство без рыбопромысловых участков для товарного рыбоводства. И после выхода закона об аквакультуре им не дали возможность получить рыбоводный участок без торгов. Поправки должны устранить этот пробел. Правда, им еще предстоит пройти Госдуму.

Россия принимает

Ну и конечно, нынешняя неделя запомнится первым Международным рыбопромышленным форумом и Выставкой рыбной индустрии, морепродуктов и технологии. Представители отрасли из разных стран собрались в Санкт-Петербурге, чтобы обсудить насущные вопросы, наладить и развить деловые контакты. Выставка и форум демонстрируют, каких результатов добился рыбный бизнес и какие у него перспективы. Как сказал нам замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков: пришло время гордиться рыбной отраслью России.

Маргарита КРЮЧКОВА, главный редактор Fishnews.ru

НазадМетки: аквакультуравыставкаправительстворосрыболовствосахалин

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