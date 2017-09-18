18 сентября 2017 года

Крабовый флот обновят по сокращенной программе

Количество новых судов для промысла краба, строящихся с прицелом на инвестквоты, будет ограничено. По оценке Росрыболовства, речь может идти примерно о 30 краболовах на Дальнем Востоке и не более 10 – на Северном бассейне.

Росрыболовство дорабатывает предложения по механизму распределения инвестиционных квот по крабам для последующего внесения в правительство. «По большому счету сама концепция уже готова, сейчас мы ее оформляем на бумаге, и думаю, что в ближайший месяц отправим ее на согласование по ФОИВам», – заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на площадке Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

«Мы ждем эти предложения. Обсудим на комиссии, естественно, послушаем мнения всех заинтересованных лиц и примем решение», – подтвердил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве предлагают ограничить количество судов-краболовов для каждого бассейна, которое можно построить под инвестквоты. «Цифры пока еще обсуждаются, но порядка 30 краболовов на Дальнем Востоке и порядка 6–10 – на Северном бассейне», – рассказал Илья Шестаков.

В ведомстве считают, что такого количества флота будет достаточно, для того чтобы эффективно облавливать имеющийся ресурс краба. «Мы исходим из того, что на каждое судно есть определенный объем вылова, который экономически рентабелен для его эксплуатации. Поэтому если мы построим большое количество краболовов и они получат очень маленький объем квоты, то по сути мы будем стимулировать их к осуществлению браконьерской деятельности, поскольку экономической окупаемости с маленькой квотой по новому судну не будет», – уточнил глава федерального агентства.

Распределение квот на инвестиционные цели по крабам начнется не ранее 2018 г., в подзаконных актах пока нет даже требований к объектам инвестиций. Тем не менее некоторые компании уже подписали соглашения о строительстве краболовных судов на российских верфях. В частности, дальневосточный холдинг «Антей» заключил контракт с ленинградским судостроительным заводом «Пелла», а Архангельский траловый флот заказал серию из шести краболовов на Выборгском судостроительном заводе.

Fishnews