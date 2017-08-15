Траулер «Печора» обеспечивает НАО достойные уловы

15 августа 2017 года
На Камчатке компанию оштрафовали за то, что она не обеспечила доставку «уловов прибрежного рыболовства» в места доставки на территории края. Рыбопромышленники ссылались на то, что во Владивостоке была выгружена уже готовая продукция.
01 августа 2017 года
Власти Карелии обсудили с представителями рыбодобывающих предприятий вопросы переработки на территории республики водорослей и других объектов прибрежного рыболовства.
Минсельхоз установил суточные нормы добычи для любительской рыбалки в Западно-Сибирском бассейне. Это лимиты для лова в Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областях, ХМАО и ЯНАО, Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Республике Алтай, Алтайском, Красноярском краях, Тыве и Хакасии.
29 июня 2017 года
Перед Хабаровским краем открываются хорошие перспективы по лососю, но важен грамотный подход к использованию ресурса, его сохранение и пополнение, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на совещании с рыбаками в столице региона.
Делегация японских чиновников и бизнесменов, прибывшая на Южные Курилы, осмотрела объекты Кунашира. Визитеры ознакомились с предложениями, в частности, в сферах рыбопереработки и марикультуры.
27 июня 2017 года
Ученые ТИНРО-Центра рекомендуют с июля по сентябрь освоить на Дальневосточном бассейне более 1,28 млн тонн водных биоресурсов. В основном это минтай, лососи, кальмары, скумбрия и водоросли.
19 сентября 2017 года
Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.
Управление ФАС по Ростовской области пришло к выводу, что Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства установило неверную форму торгов на право заключения договора пользования рыбоводными участками.
На выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге «Нацрыбресурс» представил свои инфраструктурные и производственные мощности, рыбопромысловый и вспомогательный флот.
Правительство должно проанализировать, как соблюдаются интересы государства при уплате арендных платежей за пользование инфраструктурой в портах. Также должен появиться механизм использования инвестиционного портового сбора.
Российская Федерация намерена стать полноправным членом Генеральной комиссии по рыболовству в Средиземном море (ГКРС). Это позволит стране принимать участие в разработке международных мер по управлению промыслом в Средиземном и Черном морях.
Правительство внесло в Госдуму законопроект, который позволит Роспотребнадзору использовать при осуществлении надзора в сфере защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологическом надзоре контрольную закупку.
В Ростовской области суд обязал рыбовода не препятствовать спортивно-любительской рыбалке на своем участке. Запретить позволили только лов выращиваемых видов.
18 сентября 2017 года
Сотрудники управления Россельхознадзора по Оренбургской области запретили ввоз 20 тонн плотвы из Казахстана. «Обратный билет» рыбе выписали из-за отсутствия маркировки.
Участники Международного рыбопромышленного форума обсудили основные параметры стратегии развития рыбной отрасли до 2030 г., риски проектов с инвестквотами и способы продвижения российской рыбы на внешних рынках.
В Ненецком автономном округе очищают озеро Качгорт от брошенных судов, уже утилизировано 16 объектов из 23. Также подрядчики благоустроят прибрежную территорию.