19 сентября 2017 года

Траулер «Печора» обеспечивает НАО достойные уловы

С января по август рыбаки Ненецкого автономного округа поймали 11,7 тыс. тонн, освоив годовые квоты по региону более чем на 70%. Большую часть улова добыл новый траулер «Печора».

Напомним, впервые «Печора» вышла на промысел осенью прошлого года. Траулер построен в Стамбуле по норвежскому проекту. Его заказчиком выступили семь рыболовецких колхозов НАО.

Как сообщили Fishnews в пресс-центре окружного департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса, за восемь месяцев суда Ненецкого рыбакколхозсоюза в Баренцевом море выловили 8,4 тыс. тонн трески, 2,2 тыс. тонн пикши, 727 тонн скумбрии, 132 тонны креветок, 32 тонны окуня и почти 4 тонны сельди. Промышленный вылов на внутренних водоемах региона составил 200 тонн. Индивидуальные предприниматели и рыболовецкие колхозы добывали в реках и озерах навагу (160 тонн), корюшку (10 тонн), щуку (11 тонн), сига (9 тонн) и другие виды рыб. Полностью освоены промышленные квоты только по пеляди: ее поймано более 3 тонн, или 113% от рекомендованного объема.

Рыбацкий сезон в НАО продлится до конца года.

Fishnews