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Здание Государственной Думы. Фото «Российской газеты»

«Рыбная» повестка Госдумы пополнится еще одним законом

Правительство распорядилось внести в Госдуму законопроект, призванный решить проблему лососевых рыбоводных заводов. Предприятия были лишены возможности получить участок для аквакультуры без торгов.

Правительство выпустило распоряжение от 18 сентября 2017 г. № 1981, предусматривающее внесение в Госдуму законопроекта о рыбоводных участках для воспроизводства анадромных видов рыб. Документ подготовил Минсельхоз, сообщает корреспондент Fishnews.

Поправки должны устранить пробел, с которым столкнулись лососевые рыбоводные заводы, работавшие до выхода федерального закона об аквакультуре на основании договора на искусственное воспроизводство.

В пресс-службе правительства отметили, что, в соответствии с законом об аквакультуре, искусственное воспроизводство анадромных видов рыб за счет собственных средств с их последующим выловом в рамках промышленного рыболовства полностью соответствует такому виду деятельности, как пастбищная аквакультура.

Предусматривается, что договор пользования РВУ можно будет заключить без торгов на оставшуюся часть срока действия договоров на искусственное воспроизводство анадромных видов рыб.

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в Федеральном Собрании назначен заместитель министра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews


НазадМетки: аквакультураправительстворосрыболовство

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