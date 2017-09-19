19 сентября 2017 года

Рыбе помогут доехать из западных регионов в Сибирь

Транспортировка сельскохозяйственной и продовольственной продукции из центральных регионов России в Бурятию и Забайкальский край будет субсидироваться. Частичная компенсация предусмотрена для перевозки разных товаров, в том числе рыбы, ракообразных, моллюсков.

Постановление правительства от 15 сентября 2017 г. № 1104 определяет порядок предоставления субсидий для частичной компенсации затрат российских организаций на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции железнодорожным и автомобильным транспортом в Сибирь. Субсидии будут предоставляться в случае перевозки товаров из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей в Республику Бурятия и Забайкальский край.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень продукции, транспортировка которой будет субсидироваться, попала рыба (живая, свежая, охлажденная, мороженая, сушеная, соленая, копченая), рыбные филе и фарш, рыбная мука и пищевые гранулы из рыбы. Также в списке ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные всех видов готовности – от живых гидробионтов до пищевых гранул.

Субсидии выделяются на перевозки, которые осуществлялись начиная с 1 апреля 2017 г. железнодорожным транспортом, в том числе с привлечением автомобильного.

Напомним, в августе правительство распорядилось выделить Минсельхозу 100 млн рублей на субсидирование затрат по транспортировке сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Таким способом власти рассчитывают помочь товарообороту между центральными, южными регионами и Сибирью и Дальним Востоком.

Fishnews