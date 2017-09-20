20 сентября 2017 года

Образовательный стандарт теснее привязали к профессиональному

Новые образовательные стандарты связывают в одно целое подготовку специалистов в вузах и их последующую интеграцию в профильную отрасль, отмечает заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко.

Минобрнауки утвердило новые стандарты для высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры – «Промышленное рыболовство», «Водные биоресурсы и аквакультура».

«Профстандарты по должностям, для занятия которых нужно получить профильное образование в соответствующих областях рыбного хозяйства, были утверждены одними из самых первых, еще в 2014 году, - отмечает заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана Лисиенко. - Тогда Минтруда только начинало процесс стандартизации должностей во всех отраслях народного хозяйства. В 2015 году Минобрнауки начало внедрение образовательных стандартов уровней высшего образования, так называемых стандартов 3+. В них уже была заложена основная идеология «новой» подготовки бакалавров, специалистов и магистров – ориентация на практическую подготовку, потребности работодателей и региональные рынки труда в конкретных отраслях».

Собеседница Fishnews подчеркнула, что утвержденные «новые» образовательные стандарты – совсем не новые, это логичное продолжение обозначенной идеологии образования. Углубляются и связываются в одно целое подготовка специалистов с высшим образованием и их последующая интеграция в профильную отрасль для работы на конкретных должностях по соответствующим квалификационным уровням профстандартов, обратила внимание Светлана Лисиенко.

«Сейчас к каждому образовательному стандарту «привязан» перечень профстандартов, в соответствии с требованиями (обобщенными трудовыми функциями) которых образовательные организации должны разработать и начать реализацию образовательных программ. В помощь учебным заведениям предложат примерные основные образовательные программы, разработанные уполномоченными Минобрнауки организациями, в нашем случае это КГТУ», – рассказала заведующая кафедрой Дальрыбвтуза.

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