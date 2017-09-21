21 сентября 2017 года

Выставка отразила готовность отрасли к новым вызовам

Формат выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий позволил собрать на одной площадке крупнейшие рыбопромышленные компании и показать, как отметил вице-премьер Аркадий Дворкович, «весь спектр того, что делается в России».

С 14 по 16 сентября Санкт-Петербург впервые принимал Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, объединившую более 100 экспонентов из 25 регионов России и 11 стран мира. В Северную столицу приехали российские рыбопромышленные компании с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Мурманской области, Республики Карелия, Калининградской области и с других территорий, вплоть до Сибири и Крыма.

Крупнейшие производители – «Океанрыбфлот», РРПК, «Гидрострой», НБАМР, «Норебо», ПБТФ, «Северо-Западный рыбопромышленный консорциум» – и предприятия поменьше словно задались целью удивить народ и выделиться на фоне конкурентов как ассортиментом, так и дизайном стендов. «Русская рыбная фактория» привезла в Санкт-Петербург долгожданную линейку из иваси, на которую в компании делают особую ставку и ради которой даже сменили фирменную черно-красную гамму упаковки. Сахалинцы из ПРК показали, какую продукцию из камчатского краба и стригуна опилио будет выпускать только что построенный завод в Невельске.

«Русская рыбопромышленная компания» представила новую торговую марку Nordeco. «Архангельский водорослевый комбинат» напомнил, что водоросли можно не только употреблять в пищу, но и использовать как сырье для косметики, БАДов, фармацевтических субстанций. ГК «Норебо» продолжила продвигать премиальный бренд Borealis с акцентом на качестве продукции и преимуществах однократной заморозки.

К радости посетителей выставки рыбу и морепродукты чаще всего можно было не только рассмотреть, но и попробовать. На стенде РК «Восток-1» традиционно угощали разнообразными блюдами из глубоководного макруруса – от строганины до супов. Повара «Сигма Марин Технолоджи» едва успевали готовить фишбургеры из филе минтая судовой заморозки, расходившиеся на ура. Те, кто не насытился, могли заглянуть на соседний стенд, где мурманская компания «Ковда» устраивала дегустации гребешка в различных соусах. А на стенде СЗРК гостей встречали свежими устрицами и булочками с крабом прямиком из Баренцева моря.

У рыбаков память долгая: неудивительно, что сравнения с легендарным «Инрыбпромом» звучали в «Ленэкспо» постоянно. Ностальгических ноток добавило посещение выставки делегацией ветеранов рыбной отрасли с Дальнего Востока, организованное холдингом «Антей».

«Хорошее дело», – емко отозвался о выставке президент «Антея» Иван Михнов и сразу предложил проводить подобные мероприятия дважды в год – один раз на Дальнем Востоке, другой – на западе страны. Раз уж наши рыбаки добывают более 4 млн тонн, это стоит показывать.

В секторе технологий тоже кипела деловая активность. Судостроители наперебой старались показать товар лицом – пока хотя бы в виде блестящих новеньких моделей траулеров и ярусоловов. Немецкий гигант Baader впервые представил в России филетировочную машину для мелкой и средней рыбы тресковых пород (Baader 588) и тут же продемонстрировал ее в деле – к немалому удовольствию рыбаков и сторонних зрителей.

Другие крупные игроки – Optimar, Simrad, Haarslev, Bjordal, Damen – внимательно присматривались к потенциальным клиентам и партнерам, готовясь воспользоваться появляющимся возможностями. Не отставали и российские производители – переговорные «Технологического оборудования» и «Колд Трейда» не пустовали ни минуты. В результате в дни выставки были подписаны соглашения на проектирование и строительство судов, заключен ряд сделок на поставку оборудования для рыбопереработки.

Рыбной отрасли нужна выставка, которая будет показывать достижения всех российских производителей, считает заместитель генерального директора ООО «Приморская рыболовная компания» Дмитрий Пашов. «Здесь мы продуктивно пообщались с судостроителями, с производителями технологического оборудования. В принципе вынесли для себя практическую пользу и, возможно, закажем оборудование по разделке рыбы у российской компании, – рассказал он корреспонденту Fishnews. – Как площадку для общения, для обмена мнениями выставку, наверное, стоит продолжать. Главное, чтобы было как можно больше участников и доступность для населения, чтобы все видели: рыбакам есть, чем гордиться».

Качество продукции российских рыбаков оценил и заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович. «Выставка хотя и компактная, но показывает весь спектр того, что делается в России», – заявил он после осмотра экспозиции. По словам вице-премьера, в будущем хотелось бы увидеть большие достижения и в части выпуска оборудования для промысла и переработки, и в части аквакультуры.

«Первый блин не получился комом, – подвел итоги выставки исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. – Для первого раза все хорошо организовано, очень приличный состав участников. Присутствовали все гиганты рыбной отрасли, в том числе знаковые зарубежные компании».

Северо-Западный рыбопромышленный консорциум выступил генеральным партнером Международного рыбопромышленного форума. «Санкт-Петербург – это действительно наша территория, и мы в какой-то степени принимали эту выставку вместе с Росрыболовством, – улыбнулся представитель СЗРК. – Общее впечатление у меня позитивное. Считаю, что такое мероприятие нужно продолжать, с какой частотой – вопрос дискуссионный, но продолжать его нужно. Мы к этому готовы».

Полный фоторепортаж с выставки смотрите в рубрике «События» на сайте Fishnews.