11 сентября 2017 года

СЗРК выступит генеральным партнером рыбного форума

Международный рыбопромышленный форум дает возможность как для общения бизнеса и власти, так и для укрепления контактов с зарубежными партнерами и в целом работает на положительный имидж страны, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов.

C 14 по 16 сентября в Санкт-Петербурге пройдет Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Генеральным партнером форума стал Северо-Западный рыбопромышленный консорциум.

Последние годы российским рыбакам не хватало отраслевых мероприятий такого масштаба, подобных Брюсселю или Сиэтлу, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. При этом рыбная отрасль – одна из немногих в нашей стране, которая не просела в кризис и чувствует себя достаточно уверенно.

«Росрыболовство поставило перед собой довольно амбициозную задачу – возродить главную отраслевую выставку. Момент выбран правильно – в преддверии двух важнейших отсечек: это перезакрепление долей квот на следующие 15 лет и заявочная кампания по инвестквотам. Поэтому мы посчитали, что не должны оставаться в стороне от этого начинания и с готовностью откликнулись на предложение выступить в качестве генерального партнера форума», – рассказал Fishnews представитель СЗРК.

Он обратил внимание, что Санкт-Петербург – это город, где зарождался консорциум. «Здесь расположена наша управляющая компания, центр принятия стратегических решений, поэтому в какой-то степени выставка проходит на нашей территории», – добавил Сергей Несветов.

Деловая программа форума разрабатывалась при активном участии рыбопромышленников и охватывает очень широкий круг вопросов. «Мы планируем участвовать и в пленарном заседании «Глобальный взгляд на рыболовство в Мировом океане», и в обсуждении стратегии развития российской рыбной индустрии. Также очень интересна панельная сессия «Рыбопромысловый флот будущего» – это как раз по нашей теме. Поговорим про строительство судов, обсудим, куда дрейфуют представления рыбопромышленников о том, каким должно быть судно в нашем случае на Северном бассейне», – прокомментировал исполнительный директор консорциума.

По мнению Сергея Несветова, мероприятия такого уровня, как международный рыбопромышленный форум, важны, прежде всего, с точки зрения диалога между бизнесом и властью. «Нам надо встречаться с отраслевым руководством, с нашими кураторами в правительстве, понимать их логику и аргументы, высказывать свои мысли и пожелания. Чем чаще мы это будем делать, тем, наверное, качественнее будет нормативная база», – отметил представитель СЗРК.

Другим преимуществом форума, по его словам, является общение сразу со многими партнерами, которых редко когда можно увидеть всех в одном месте. Кроме того, форум влияет на формирование имиджа нашей страны в плане привлекательности для бизнеса. «Зачастую наши западные партнеры знают компании, с которыми они работают, в частности нас или наших коллег, но Россию в целом как место для бизнеса воспринимают не очень хорошо. Международный форум – удачная возможность развеять какие-то стереотипные представления и штампы о нашей стране, показать, что в России можно открывать представительства, создавать новые производства и развивать бизнес, – подчеркнул Сергей Несветов.

Fishnews