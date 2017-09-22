22 сентября 2017 года

Ученые помогут рыбоводам вывести продуктивные породы

На базе подведомственных Росрыболовству учреждений будут созданы селекционно-племенные центры. Планируется, что во ВНИИПРХ займутся породами карпа, в КаспНИРХ – осетровыми, во ФСГЦР – форелью.

Ход исполнения дорожной карты по развитию племенной базы рыбоводства на 2017 - 2018 гг. обсудили на расширенном совещании в Минсельхозе. Встречу провел заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, одно из важнейших мероприятий дорожной карты – создание в этом году селекционных центров (ассоциаций) по породам рыб. Планируется, что они будут заниматься научно-методическим, сервисным и информационным обеспечением селекционно-племенной работы с конкретными породами на территории РФ. Таким образом предполагается способствовать формированию высокопродуктивного племенного поголовья рыб.

Уже определены кандидаты-учреждения, на базе которых появятся ассоциации: Всероссийский НИИ пресноводного рыбного хозяйства – по породам карпа, Каспийский НИИ рыбного хозяйства – по породам осетровых рыб, Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства (филиал Главрыбвода) – по породам форели. Сейчас они готовят пакеты документов для присвоения статуса селекционных центров. Эти документы департамент животноводства Минсельхоза рассмотрит в течение месяца.

В ходе обсуждения было отмечено, что работа уже ведется: при КаспНИРХ несколько лет действует научно-экспериментальная база «БИОС». Пока это единственное в России предприятие, имеющее статус племенного завода по разведению осетровых.

Представитель компании «Русское море – Аквакультура» поднял вопрос создания аналогичного центра по атлантическому лососю (семге). Была отмечена востребованность и перспективность разведения этой породы лосося и полная зависимость от зарубежных поставок рыбопосадочного материала.

Fishnews